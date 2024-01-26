Старшему сыну 17 лет, младшему – несколько дней: во Львове 40-летняя женщина родила 11 ребенка. Фото

40-летняя жительница Львова по имени Ирина в одиннадцатый раз стала матерью. Самому старшему сыну женщины 17 лет, а младшему всего несколько дней.

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Малыш, которого назвали Святослав, родился весом 3 кг 700 граммов. Об этом сообщила администрация Львовской областной клинической больницы на своей Facebook-странице.

Отмечено, что Ирина находилась под пристальным наблюдением врачей. Учитывая общее состояние роженицы и то, что у женщины это одиннадцатые роды, она нуждалась в опеке профессионалов, говорится в сообщении.

"Роды прошли без осложнений и родился здоровый мальчик", – сказал акушер-гинеколог Сергей Игнатович. Команда также опубликовала фото многодетной матери вместе с новорожденным малышом.

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