Старше на 23 года. Как выглядит жена Аарона Тейлор-Джонсона и почему людям не дает покоя их брак

Аарон Тейлор-Джонсон – один из самых сексуальных британских актеров, который, очевидно, станет следующим Джеймсом Бондом в культовой кинофраншизе об агенте 007. Он якобы уже получил официальное приглашение заменить своего коллегу Дэниела Крейга на этом посту. Эта новость приковала к кинозвезде немало внимания, особенно к его личной жизни, которая всегда становилась поводом для жарких дискуссий в сети. Дело в том, что жена Тейлора-Джонсона старше его на 23 года. Они начали встречаться, когда актеру было 18, а его избраннице – 39.

Уже в 19 лет Аарон сделал возлюбленной предложение, а через год они поженились. История их любви бросает вызов стереотипам, вдохновляет и восхищает, но в то же время не дает покоя многим поклонникам. OBOZ.UA расскажет об этом подробнее.

Сэм Тейлор-Джонсон – 57-летняя режиссер и продюсер, жена 33-летнего актера Аарона Тейлора-Джонсона. До встречи со звездой "Мстителей", "Годзиллы", "Скоростного поезда" и многих других известных лент она 9 лет была замужем за художником Джеем Джоплингом, от которого имеет двух дочерей. Сэм известна как режиссер фильмов "50 оттенков серого", "50 оттенков свободы" и "Заезд".

Аарон встретил Сэм на съемках фильма "Мальчик из ниоткуда" в 2009 году. Ей, опытному режиссеру, было 39 лет, а ему только 18 – юному актеру, делающему первые шаги в киноиндустрии. Несмотря на значительную разницу в возрасте, между ними возникла искра, которая быстро переросла в глубокую любовь.

Разница в возрасте и то, что Аарон был фактически подростком, когда начались их отношения, не могли не вызвать осуждение со стороны общественности. Многие не верили в искренность их чувств, считая это временным увлечением.

"Вы должны понять, что то, что большинство людей делали в свои 20, я делал, когда мне было 13. Вы делаете что-то слишком быстро для кого-то другого? Я этого не понимаю. На какой скорости ты должен наслаждаться жизнью? Для меня это удивительно", – отвечал на критику актер в одном из своих недавних интервью.

По словам актера, после встречи с Сэм он "мгновенно понял", что нашел свою "родственную душу", поэтому сделал предложение уже после года знакомства, будучи 19-летним парнем.

"Я знал, что хочу создать с ней семью, я знал, что хочу детей, и через месяц она была беременна нашим первым ребенком. Я никогда не испытывал огромной разницы в возрасте, потому что когда я встретил Сэм, я уже прожил жизнь, которая значительно превышала жизнь большинства моих ровесников – у меня не было близких отношений с людьми моего возраста. Я просто почувствовал, что мы на одной волне", – говорил Тейлор-Джонсон.

У пары двое общих детей: 13-летняя Уайлда и 11-летняя Роми. Аарон также является отчимом двух детей Сэм от предыдущего брака: 27-летней Анжелике и 18-летней Джесси.

Секретом своего счастливого брака актер и режиссер считают искренность, взаимопонимание и общие ценности. Их история любви доказывает, что настоящие чувства не знают пределов возраста и стереотипов.

Как сообщал OBOZ.UA, на роль Джеймса Бонда претендовал оскароносный актер "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи. Киносообщество утверждало, что с удовольствием посмотрело бы будущие фильмы, а для создателей Бондианы ведущая звезда Голливуда якобы должна была вернуть популярность.

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