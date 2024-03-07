Звезда 'Оппенгеймера' Киллиан Мёрфи может стать новым Джеймсом Бондом. Что известно

Ирландский актер Киллиан Мёрфи, похоже, претендует на роль следующего Джеймса Бонда, которым раньше был Дэниел Крейг. В Голливуде поговаривают, что создатели франшизы насколько поражены его успехами и игрой в "Оппенгеймере", что готовы предложить стать агентом "007".

Как пишет The Sun, киносообщество соглашается, что роль Мёрфи в последней ленте даже превосходит его успех в "Острых козырьках", которые сделали актера всемирно известным. Именно фильм о создателе смертоносного оружия может принести звезде "Оскар", что повысит его шансы сняться в новом "Джемсе Бонде".

Соответствующим выбором главного героя создатели "бондианы" якобы стремятся подогреть внимание зрителей, ведь после последних лент популярность историй об агенте "007" упала.

"Киллиан сейчас на пике популярности в Голливуде, и это была бы его главная роль. Это способ поднять франшизу о Бонде с помощью актера, находящегося на вершине своей игры", – рассказал инсайдер.

Продюсер Барбара Брокколи, по его словам, внимательно следила за Киллианом Мёрфи в течение последнего года, размышляя, сможет ли он удачно воплотить Джеймса Бонда.

Стоит отметить, что раньше в киносообществе ходили слухи о желании режиссера "Оппенгеймера" Кристофера Нолана снять один из следующих фильмов "бондианы". Он эти предположения опроверг, но, если они были небезосновательными, выбор на главную роль Мёрфи выглядел бы вполне логичным.

Напомним, что съемки следующего фильма начнутся не раньше 2025 года, поэтому время на выбор у авторов фильма еще есть.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Оппенгеймер" с другими известными фильмами 2023 года уже скоро сразятся за "Оскар". С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.

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