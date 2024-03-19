Аарону Тейлор-Джонсону 'официально предложили' роль Джеймса Бонда. Что известно об актере, который может стать последователем Дэниела Крейга

Кинофраншиза Бондианы не планирует заканчиваться, но главный актер снова изменится – на роль стремится звезда "Мстителей", "Годзиллы" и "Под покровом ночи" Аарон Тейлор-Джонсон. Он уже получил официальное приглашение. С 2006 года агентом "007" был Дэниел Крейг, к образу которого уже успело привыкнуть киносообщество.

Если Тейлор-Джонсон согласится на новую роль, он станет седьмым актером, который сыграет Джеймса Бонда. Как сообщает The Sun, в ближайшие недели будет известно, согласилась ли звезда на участие официально, но ранее он одобрительно относился к съемкам в боевике.

"Я считаю очаровательным и замечательным, что люди увидят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент", – сказал он в комментарии Numero.

О стремлении на главную роль Бондианы взять 33-летнего актера было известно еще в октябре прошлого года. Daily Mail со ссылкой на инсайдеров отмечает: "В настоящее время Аарон Тейлор-Джонсон является фаворитом на культовую роль, он является первым выбором для Барбары Брокколи [кинопродюсера] – он тот, кого нужно превзойти".

Кинокомпания Eon Productions, которая занимается режиссурой Бондианы, планирует начать съемки в этом году, но ответ актера несколько приостанавливает процесс. "Бонд – это работа Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение на столе, и они [члены команды] ждут ответа. Что касается Eon, Аарон собирается подписать свой контракт в ближайшие дни, и они могут начать готовиться к большому объявлению", – рассказал инсайдер The Sun.

Еще с детского возраста Аарон Тейлор-Джонсон знал, что посвятит свою жизнь театру и кино. Первую свою роль он получил в 2000 году с киноленты "Апокалипсис", а известность получил лишь в 2008 году после премьеры молодежной комедии "Ангус, стринги и поцелуи взасос".

На мужчину обратил внимание даже Marvel, и хотя Тейлор-Джонсон играл там второстепенные роли, но с 2014 его карьера пошла стремительно вверх. В этом году на больших экранах можно будет увидеть актера аж в трех кинокартинах – "Крейвен-охотник", "Каскадер" и "Носферата" – и, кто знает, возможно его участие в Бондиане принесет еще больший успех.

В частности, достижения Тейлора-Джонсона отметились несколькими победами в кинопремиях:

Empire Awards в номинации "Лучших дебют" за фильм "Стать Джоном Ленноном" в 2009 году;

Золотой глобус в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Под покровом ночи" в 2017 году;

Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре с премией "Виртуозы" за фильм "Под покровом ночи" в 2017 году.

Новость о предложении Тейлору-Джонсону сыграть самого известного шпиона в мире появилась после того, как поклонники отдали свои голоса за тех, кого они хотят видеть в этой роли, на портале Lottoland. Более 2000 британцев были бы рады актеру "Лютера" Идрису Эльба. В пятерку также попали Том Харди, Генри Кавилл, Джеймс Нортон и Киллиан Мерфи. Аарон Тейлор-Джонсон в этом списке занял только девятое место.

Как сообщал OBOZ.UA, на роль Джеймса Бонда претендовал оскароносный актер "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи. Киносообщество утверждало, что с удовольствием посмотрело бы будущие фильмы, а для создателей Бондианы ведущая звезда Голливуда вроде бы должна вернуть популярность.

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