Стало известно, вошли ли украинские фильмы в шорт-лист 'Оскара 2025'

Украинское кино продолжает покорять международную арену: в шортлист премии "Оскар 2025" вошли два украинских фильма – "Порцелянова війна" и "Одного разу в Україні". Оба фильмы, снятые в сотрудничестве с ведущими европейскими режиссерами, уже получили признание на многочисленных международных кинофестивалях.

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Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы в 10 категориях, опубликованных на официальном сайте институции. В самой главной категории – "Лучших документальный полнометражный фильм" будут соревноваться за номинацию 15 фильмов (из представленных 169), а среди них лента украинского режиссера Славы Леонтьева и коллеги Брендана Белломо "Порцелянова війна".

Фильм изображает историю трех украинских художников-керамистов – самого Леонтьева, его жены Ани Стасенко и друга Андрея Стефанова. После начала полномасштабного вторжения России художники жили и творили в Харькове, который с первой войны оказался под постоянными ракетными обстрелами.

"Одного разу в Україні", созданный в ко-продукции Украина-США режиссерами Бетси Вест и Эрлом Мак, сразится за номинацию как "Лучший документальный короткометражный фильм". Кинолента показывает жизнь на фронте глазами детей.

В шорт-лист не попал фильм Филиппа Сотниченко "Ля Палісіада", который украинский оскаровский комитет выдвигал на представление нашей страны на "Оскаре" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Сюжет кинокартины разворачивается в 1996 году в Украине незадолго до запрета смертной казни во времена, когда страна переходила от советской системы к независимости. Основное внимание уделяется делу, касающемуся смертной казни.

В шорт-лист в этой же категории также не попал фильм "Під вулканом" польского режиссера Дамиана Коцура. Лента, где главные роли сыграли украинцы, рассказывает о семье Коваленко, которая запланировала отдых в Тенерифе. Впрочем, там героев застает новость о полномасштабном вторжении России в Украину. Из туристов Коваленко превращаются в беженцев, найдя свое убежище на курортном острове.

Ранее OBOZ.UA писал, британский институт кинематографии включил два украинских фильма в список лучших в 2024 году. Организация опросил 118 экспертов в сфере кинематографа, каждый из которых должен был выбрать только 10 лучших, по его мнению, кинолент.

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