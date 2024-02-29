Стало известно, почему принц Луи оставил коронацию Чарльза ІІІ в мае 2023 года: его незаметно вывела няня

В прошлом году внимательные пользователи сети могли заметить, что младший сын герцогов Уэльских Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Луи – ушел с церемонии коронации своего дедушки Чарльза ІІІ раньше, чем его брат и сестра. Младшего наследника кронпринца вывела няня, как было запланировано заранее.

Как пишет Hello!, маленький принц уже почувствовал скуку, поэтому ему пора было уходить с официального мероприятия. Это была первая подобная церемония, на которую взяли 5-летнего Луи.

"Ранний уход Луи был запланирован еще до начала исторической службы. Религиозная и торжественная церемония длится два часа, поэтому из-за своего юного возраста пятилетний малыш спокойно оставил службу вместе со своей няней Марией Терезой Туррион Борралло", – объяснили читателям.

Хотя сын герцогов вел себя более вежливо и сдержанно, чем обычно, было заметно, что ему скучно. Маленького принца фотографировали, когда он что-то показывал сестре, зевал и оглядывался.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж остались на службе и разделили этот момент с дедушкой. Некоторых из подданных заинтересовало, куда девался любимец публики, но родители это не комментировали.

Напомним, что 8 декабря принц и принцесса Уэльские с детьми посетили рождественскую службу "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. Двое старших наследников вели себя сдержанно, в то время как 5-летний Луи развлекался, чем откровенно разозлил маму. Подробности и фото – в материале.

Кроме того, принц Луи стал настоящей звездой юбилея своей прабабушки, ныне покойной королевы Елизаветы II. Папарацци неоднократно "ловили" его во время волшебных кривляний на торжествах. Мимика ребенка восхитила интернет-пользователей.

Ранее OBOZ.UA также показывал, как пятилетний Луи зажигал на масштабном параде Trooping the Colour в честь нового короля Чарльза ІІІ. Младший наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже традиционно приковал к себе внимание всех папарацци, подарив им за это свои забавные и милые кадры. Посмотреть их можно здесь.

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