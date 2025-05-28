Стало известно, почему на похороны Максима Нелипы не приехали его дети и бывшая жена

Тамара Нелипа, бывшая жена телеведущего Максима Нелипы, который погиб на фронте в середине мая, объяснила, почему она и дети – сын и дочь шоумена – не приехали на прощание с ним в Киеве. Сейчас семья артиста находится в Израиле, куда выехали в марте 2022 года от войны.

Видео дня

В разговоре с ОBOZ.UA Тома Нелипа призналась, что планировала приезд в Киев вместе с дочерью. Однако приняла решение поберечь Марию, которая имела проблемы со здоровьем после пребывания под ракетными обстрелами в Киеве в начале вторжения.

"Сейчас очень многие меня спрашивают, почему нас не было на похоронах в Киеве. Отвечу: это невероятная травма и для меня, и для Маши, – рассказывает Тома Нелипа, – Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго боролись с этим. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное публичное внимание во время прощания. Но, надо сказать, уберечь все равно не получается: дети все читают, слышат. Мы для себя решили в семье, что сын поедет, как только у него получится (сейчас он служит в армии Израиля), а мы с дочкой – в ближайшее время. Приедем тихонько, без лишних глаз попрощаемся".

"Но некоторые люди настолько зло нас обсуждают, комментарии – очень несправедливые, – продолжает Тома Нелипа, – А другие люди, которые тоже не знакомы с нами, совершают наоборот благородные поступки. Например, главный раввин Украины в свое время служил в том же подразделении, где сейчас находится наш Артем. Он сам связался с Темой, спросил, чем может помочь. До того момента планировалось, что Макса кремируют и подзахоронят прах к могиле, где похоронены его родственники, на Байковом кладбище. Раввин пообещал поговорить с Виталием Кличко – и для Макса выделили отдельное место. Помогли с самой процессией, привезли святую землю из Иерусалима, а также взяли немного земли из Киева для передачи Артему – есть такой обряд".

Тома Нелипа также рассказала, как узнала о гибели Максима: "Сыну написал двоюродный брат. Мы с Машей были в другом городе, нам позвонил Тема. Было шумно, я не расслышала, переспросила громко: "Кто умер?" Дочка на меня смотрит, а я кричу: "Маша, нет!" Она все поняла: "Папа?" Дальше было очень тяжело".

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Дикусар, военнослужащий и коллега Максима Нелипы по "Танцам со звездами", обратился к украинцам после гибели товарища.

Полное интервью с Тамарой Нелипой читайте на ОBOZ.UA в четверг, 29 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!