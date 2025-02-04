Стало известно, куда Чарльз III и королева Камилла отправятся на 20-ю годовщину свадьбы

9 апреля король Великобритании Чарльз III и его избранница, королева Камилла будут праздновать двадцатую годовщину свадьбы. Важный день Их Высочества проведут в Италии в рамках четырехдневного тура в страну, что состоится по поручению Министерства иностранных дел.

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Как отмечает The Mirror, рабочий визит станет первой зарубежной поездкой супругов в 2025 году. Путешествие будет включать аудиенцию у Папы Римского и посещение Сикстинской капеллы.

"Несмотря на то, что это будет рабочий день, они обязательно найдут время, чтобы устроить небольшое приватное празднование", – сообщил инсайдер.

Чарльз III и королева Камилла связали себя узами брака в 2005 году. Свадьба состояла из двух частей. Сначала Их Высочества устроили гражданскую церемонии в Виндзорской ратуше, а затем состоялась служба благословения в часовне Святого Георгия.

В последний раз королевские супруги посещали страну в 2017 году, когда еще имели титулы принц Уэльский и герцогиня Корнуольская. Будущая поездка Их Высочеств в Рим имеет цель укрепить связи между Великобританией и Италией.

Следует отметить, что 9 апреля станет для короля и королевы не только праздничным, но и траурным днем. Дело в том, что в этот день в 2021 году оборвалась жизнь отца Чарльза III – принца Филиппа.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королева Камилла в больнице оговорилась о проблемах со здоровьем своих внуков.

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