Стало известно, кто будет крестным отцом дочери Positiff и Юлии Сахневич: это популярный ведущий-воин

Поговаривали, намекали, перешептывались в кулуарах – и вот, наконец, звездная пара Positiff (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич подтвердили, кто станет крестным отцом их маленькой 3-месячной дочери Маши. Им будет никто иной, как харизматичный ведущий, ресторатор и боец ВСУ Даниэль Салем, которого новоиспеченная мама называет одним из лучших друзей.

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Личность крестного раскрыла Юлия Сахневич в программе "Світанок" на М1. Об этом стало известно после неформального телефонного разговора, фактически расставившего все точки над "i". Когда Юлии позвонила певица и ведущая Лида Ли, чтобы узнать правду о загадочном "Дане", которого вспоминала жена Positiff в одном из своих интервью, танцовщица подтвердила: речь идет именно о Салеме.

"Это мой партнер по танцам. Мой товарищ, мой друг, с которым мы очень честно общаемся со своей семьей", – призналась Юлия Сахневич.

История дружбы между танцовщицей и Даниэлем началась во время участия в проекте "Танцы со звездами", где они выступали в паре. С тех пор их объединяет искренняя поддержка и доверие, что, очевидно, и явилось главным фактором в выборе крестного отца.

Даниэль Салем – фигура, которую трудно не заметить в украинском медиапространстве. Он не только телеведущий и ресторатор, но и активный участник боевых действий – с самого начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даниэль Салем поделился трогательным видео со своей дочерью Сантой-Луной. Из-за полномасштабного вторжения его бывшая жена и наследница проживают за границей, поэтому он может видеться с девочкой только дважды в год.

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