'Стало хуже': 66-летняя звезда 'Лисапетного батальона' ошеломила, как 'уколы красоты' навредили ее внешности. Фото до и после

Украинская артистка и солистка группы "Лисапетный Батальон" Наталья Фалион призналась, что несколько месяцев назад решилась воспользоваться услугой косметолога и уколола себе ботокс. Однако, как отметила 66-летняя исполнительница, она осталась недовольна результатом, ведь инъекции лишь усугубили ее внешность.

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По словам певицы, она хотела убрать морщины, но вместо этого у нее увеличилась переносица и немного опустились веки. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Я не прибегала к косметологический процедурам почти никогда. У меня никогда не было и макияжа профессионального, я сама себе что-то делала. И тут прибегла. Знаете, бес попутал. Месяца два назад думаю, уколю немножечко ботокс, потому что уже говорят: "Наталья, делай что-то с лицом. Ты стареешь, но ведь медийная личность и на экранах". А я же знала, что у меня не будет так, как у людей. Немножко уколола и стало не лучше, а хуже. У меня переносица стала, будто я из племени майя. Должны были исчезнуть морщины, а расширился нос. У меня опустилась бровь, и я не могу нормально нанести макияж", – поделилась артистка.

Однако Наталья Фалион воспринимает несколько неудачный эффект от "уколов красоты" с юмором. Она отметила, что время от времени садится перед зеркалом и насмехается над собой, мол, надо быть натуральной, зачем было что-то делать с собой.

Среди других изменений, на которые отважилась Наталья Фалион, было удаление бородавок на лице. По словам исполнительницы, сделать эту процедуру она решила потому, что в течение длительного времени слышала соответствующий совет от других людей.

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