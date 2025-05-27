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Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

Сегодня, 27 мая, американской актрисе и модели Лили-Роуз Депп исполнилось 26 лет. Дочь легендарного Джонни Деппа неоднократно оказывалась в центре внимания общественности, ведь еще в 16 лет сделала каминг-аут, а также растрогала историей, что в свое время боролась с анорексией.

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Однако молодая звезда известна аудитории не только бурной личной жизнью. С юного возраста она начала развивать творческую карьеру, поэтому уже успела сняться в известных лентах, ка например "Планетариум" или "Танцовщица", и украсить не одну обложку мировых глянцев.

Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

Интересно, что тогда как в мир кинематографа актрисе помог прорваться звездный папа – Джонни Депп, моделингом она заинтересовалась благодаря своей маме Ванессе Паради. Кстати, молодая знаменитость невероятно похожа на обоих родителей, ведь унаследовала лучшие черты их внешности.

Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

Стоит отметить, что резкое развитие карьеры Лили-Роуз Депп имело для нее не только положительные моменты. Дело в том, что из-за плотного графика, постоянных съемок и модных показов у нее возникла анорексия. В одном из интервью звезда говорила: "Мне было очень трудно бороться с болезнью. Все, кто знаком с этой проблемой, знают, как трудно вернуться к нормальной жизни".

Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

В то время как о проблемах со здоровьем Лили-Роуз Депп говорила открыто, долгое время она никак не комментировала личную жизнь, однако все же сохранить отношения в тайне ей не удавалось. Так, например, в 2019-м модель заметили папарацци во время отдыха с актером Тимати Шаламе на яхте. Звезды страстно целовались и обнимали друг друга.

Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

А вот в 2023-м дочь Джонни Деппа решила откровенно заговорить о своих отношениях. Актриса, которая в подростковом возрасте заявила, что является бисексуальной, то есть испытывает романтическое и сексуальное влечение по отношению как к мужчинам, так женщинам, объявила о романе с рэп-исполнительницей Даниэль Бальбуэн. В своих соцсетях Лили-Роуз Депп показала фотографию, на которой целует любимую.

Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото
Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

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