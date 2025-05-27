Как выглядит 26-летняя дочь Джонни Деппа, которая пережила анорексию и сделала каминг-аут. Фото

Сегодня, 27 мая, американской актрисе и модели Лили-Роуз Депп исполнилось 26 лет. Дочь легендарного Джонни Деппа неоднократно оказывалась в центре внимания общественности, ведь еще в 16 лет сделала каминг-аут, а также растрогала историей, что в свое время боролась с анорексией.

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Однако молодая звезда известна аудитории не только бурной личной жизнью. С юного возраста она начала развивать творческую карьеру, поэтому уже успела сняться в известных лентах, ка например "Планетариум" или "Танцовщица", и украсить не одну обложку мировых глянцев.

Интересно, что тогда как в мир кинематографа актрисе помог прорваться звездный папа – Джонни Депп, моделингом она заинтересовалась благодаря своей маме Ванессе Паради. Кстати, молодая знаменитость невероятно похожа на обоих родителей, ведь унаследовала лучшие черты их внешности.

Стоит отметить, что резкое развитие карьеры Лили-Роуз Депп имело для нее не только положительные моменты. Дело в том, что из-за плотного графика, постоянных съемок и модных показов у нее возникла анорексия. В одном из интервью звезда говорила: "Мне было очень трудно бороться с болезнью. Все, кто знаком с этой проблемой, знают, как трудно вернуться к нормальной жизни".

В то время как о проблемах со здоровьем Лили-Роуз Депп говорила открыто, долгое время она никак не комментировала личную жизнь, однако все же сохранить отношения в тайне ей не удавалось. Так, например, в 2019-м модель заметили папарацци во время отдыха с актером Тимати Шаламе на яхте. Звезды страстно целовались и обнимали друг друга.

А вот в 2023-м дочь Джонни Деппа решила откровенно заговорить о своих отношениях. Актриса, которая в подростковом возрасте заявила, что является бисексуальной, то есть испытывает романтическое и сексуальное влечение по отношению как к мужчинам, так женщинам, объявила о романе с рэп-исполнительницей Даниэль Бальбуэн. В своих соцсетях Лили-Роуз Депп показала фотографию, на которой целует любимую.

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