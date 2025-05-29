Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Джоли и сделал заявление об отношениях с младшей на 29 лет возлюбленной

Американский актер Брэд Питт впервые прокомментировал скандальный развод с Анджелиной Джоли, в котором официально была поставлена точка в конце прошлого года. По словам 61-летней знаменитости, окончательный разрыв брака с бывшей избранницей не стал слишком значимым событием в жизни, а просто знаменовал окончание определенного этапа.

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Об этом лауреат премии "Оскар" рассказал в интервью мужскому журналу GQ. В частности он отметил, что не почувствовал сильного облегчения после расставания со знаменитостью.

"Нет, я не думаю, что это было настолько важно. Просто что-то, что пришло к своему завершению. Юридически", – высказался звезда.

Заговорил Брэд Питт и об отношениях со своей новой девушкой, 32-летней Инес де Рамон. Впервые они официально вышли на публику как пара в июле 2024-го во время одного из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Журналист предположил, что такой поступок пары мог быть заранее спланированным и символическим, однако актер быстро опроверг такие мысли.

"Нет, чувак, это так не просчитывается. Если ты так живешь, о Боже, насколько бы это было утомительно? Если ты живешь, проводя такие просчеты? Нет, жизнь просто движется вперед. Отношения движутся вперед", – отметил знаменитость.

Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом 19 сентября 2016 года. С того момента между ними начался процесс длительных судебных разборок. Звезды прекратили быть мужем и женой еще в 2019-м, но окончательно завершить процесс разрыва брака не удавалось из-за борьбы за опеку над шестью детьми. Позже судебная тяжба началась еще и из-за французского винодельческого завода Château Miraval. Питт подал иск против Джоли за якобы продажу ее доли поместья без его согласия. Уже в 2024-м актриса обвинила бывшего мужа в физическом насилии над ней и наследниками.

Окончательно поставить точку в восьмилетней судебной волоките знаменитости смогли 30 декабря прошлого года. Джоли и Питт окончательно заключили договор о разводе.

Однако все разборки с бывшей не помешали звезде "Бойцовского клуба" строить новые отношения. В ноябре 2022 года Брэда Питта впервые заподозрили в романе с младшей на 29 лет Инес де Рамон. Они вместе посетили концерт рок-музыканта Боно, а в сети появились фото, где пара держалась за руки. В декабре того же года Инес де Рамон появилась на премьере фильма "Вавилон", в котором сыграл ее звездный бойфренд. На афтепати влюбленные обнимались и не скрывали чувств.

2023-м Инес де Рамон и Брэд Питт провели вместе Новый год, чем окончательно доказали поклонникам, что между ними разгорелся роман. Кстати, в том же году женщина официально развелась со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.

О семье и личной жизни Инес де Рамон известно не слишком много. Она родилась 19 декабря 1992 года, а большую часть жизни провела в Женеве, Швейцария. Избранница актера говорит на пяти языках и занимает должность вице-президента бренда украшений Anita Ko Jewelry.

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