Стал бездомным в России и встретил большую войну в Украине: умер актер Игорь Гузун, которого запомнили по ролям Сталина

6 февраля умер советский и российский актер Игорь Гузун, который больше всего запомнился аудитории благодаря ролям одного из самых известных диктаторов ХХ века – Иосифа Сталина. Его жизнь оборвалась в возрасте 65 лет.

Видео дня

Соответствующую информацию сообщили росмедиа. Отмечается, что пока точная причина смерти артиста остается неизвестной, однако ранее он имел серьезные проблемы со здоровьем.

В 2017 году Игорь Гузун потерял сознание, направляясь на съемочную площадку, после чего попал в реанимацию. Тогда врачи диагностировали у него предынсультное состояние и астенический синдром, характеризующийся выраженной усталостью, истощением организма, эмоциональной лабильностью и снижением работоспособности, которые не проходят и после отдыха.

Что известно об актере

Игорь Гузун родился 30 мая 1960 года в столице Молдовы – Кишиневе. Он окончил художественно-графический факультет Кишиневского педагогического института имени Иона Крянге, после чего работал преподавателем рисования в школе. В 1986 году Гузун завершил обучение на актерско-режиссерских курсах при Бухарестской академии театра и кино.

Первые шаги в индустрии кинематографа он сделал в 1988 году как ассистент режиссера, а впоследствии начал получать роли в различных лентах. Самыми известными работами с участием актера стали: "Полицейская история 4: Первый удар", "Возвращение Титаника", "Елки-10", "Мастер и Маргарита", "Прабабушка легкого поведения. Начало", "Соколова подозревает всех-5" и другие.

Одной из "визитных карточек" Игоря Гузуна стала роль Иосифа Сталина. Он перевоплощался в диктатора 10 раз в проектах "Варшавская битва. 1920", "Дом образцового содержания", "Мустафа Шокай" и других.

А вот личная жизнь актера совсем не складывалась. Он 5 раз связывал себя узами брака, однако каждый раз разводился. Все эти разрывы не прошли для Игоря Гузуна бесследно. Из-за финансовых обязательств перед женами он потерял жилье в России. В начале 2020 года артист рассказывал, что был вынужден ночевать в кабинете директора дома престарелых, а в непогоду находил временное убежище в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово".

Уже в следующем году Гузун обвинил свою сожительницу в похищении 4 миллионов рублей. По словам актера, он доверил женщине документы и деньги, а позже обнаружил, что все накопления исчезли. Сожительница актера со своей стороны уверяла, что артист подарил ей средства.

Стоит отметить, что начало большой войны Игорь Гузун встретил в Украине. На личной странице в Instagram он обнародовал фотографию, где написал: "Украина. Держимся. 05.03.2022". Свое пребывание на территории нашей страны актер подтвердил и в комментариях. Отвечая на просьбу подписчика позвонить ему, Гузун написал: "Я в Украине, плохая связь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в России от страшной болезни умер актер-путинист, который имел тесную связь с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!