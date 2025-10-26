'Спорили, кому больше достанется!' Павел Зибров рассказал, как ездил с Аурикой Ротару к военным и боролся с певицей за маринованные помидоры

Украинский народный артист Павел Зибров вспомнил забавный, но очень искренний эпизод из своих поездок к военным на Черниговщину. Вместе с коллегой Аурикой Ротару певец выступал перед защитниками, после чего их пригласили на обед.

Именно тогда между артистами разгорелась добрая "борьба" за домашние помидоры. Об этом он рассказал в интервью NV.

"Помню один выезд на Черниговщину – я, Аурика Ротару и еще несколько известных артистов. После концерта нас пригласили на обед. И там мужчина приготовил такой борщ, что я до сих пор не могу забыть. Я люблю борщ своей жены – но этот был просто непревзойденный! А еще те помидоры – домашние, в трехлитровой банке", – вспомнил певец.

Артист с улыбкой вспомнил, что во время трапезы с Аурикой Ротару они даже в шутку спорили, кому достанется больше маринованных овощей.

"Мы с Аурикой даже спорили, кому больше достанется! Хозяин это увидел, рассмеялся и дал нам еще одну банку на дорогу. И мы уже в микроавтобусе доедали те помидоры. Это моменты, которые остаются в сердце навсегда", – признался артист.

Зибров также вспомнил, что с фронта он и его коллеги привозили не только эмоции, но и символические подарки от военных – вещи, которые для него стали дорогими реликвиями.

"И вазы, сделанные собственноручно, и гильзы, превращенные в амулеты, и обломки техники – от снарядов до кусков брони. Эти вещи для меня – как символы мужества", – заметил Павел Зибров.

