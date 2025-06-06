"Спасибо Богу, что моя семья не видела того ужаса": Санина ответила на хейт из-за жизни за границей и еще сильнее разозлила украинцев
Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина впервые за долгое время дала большое интервью, в котором коснулась болезненной для многих тем – жизни за границей во время войны. Оправдываться артистка не собирается.
Во время разговора в YouTube-проекте "20:23" певица эмоционально отреагировала на хейт в свою сторону, в частности на упреки относительно того, что она с семьей не возвращается в Украину, а ее муж, музыкант Вал Бебко, якобы покинул страну уже после начала полномасштабного вторжения. По ее словам, решение остаться за границей было принято еще до 24 февраля 2022 года. Однако именно ее слова о благодарности за то, что семья не видела ужаса войны, вызвали новую волну возмущения среди украинцев.
"На самом деле, те, кто подписан на меня в Instagram давно, знают, что мы выехали за границу до полномасштабного вторжения, что наша семья решила остаться за границей. Мы имели такую возможность. Я каждый день говорю "спасибо" Богу, что ни я, ни мой ребенок, ни моя семья не видели того всего ужаса начала полномасштабного вторжения. И не видим его до сих пор. Я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, которые постоянно живут в Украине", – сказала певица.
Юлия Санина прямо заявила, что сейчас живет за границей, и на этом этапе не видит в этом ничего позорного. Она подчеркнула, что выехала вместе с семьей до полномасштабной войны и с тех пор поддерживает Украину так, как считает возможным для себя.
"Мы действительно живем за границей. Мы продолжаем делать творчество, мы продолжаем делать музыку, мы продолжаем выступать, мы продолжаем собирать деньги и переводить их в Украину на подразделения, которые мы опекаем. Я продолжаю участвовать в каких-то социальных событиях, благотворительных событиях. То есть делать, в принципе, все то, что делают все артисты сегодня: находятся ли они в Украине или находятся вне Украины", – добавила исполнительница.
Известно, что Бебко не является публичным лицом и почти не появляется в соцсетях. Впрочем, осенью прошлого года он публиковал фото из Лос-Анджелеса, где The Hardkiss проводил гастрольный тур.
Несмотря на объяснения певицы, пользователи соцсетей встретили ее монолог в основном критически. Под видео с интервью в YouTube появились сотни комментариев, часть из которых – резко негативные. Люди указывают, что фразы о "шакалий экспресс из-за "бегства" за границу" выглядят по меньшей мере некорректно, особенно на фоне миллионов украинцев, которые прожили бомбежки, потери, эвакуации, оккупации.
- "Обожала эту группу, вокал Юлии божественный, мой первый свадебный танец был под "Журавли"... Но сейчас неприятие. Они строили дом, жили здесь, а сейчас заливают про "мы жили за границей". Обидно, очень обидно".
- "Очень обидно быть вместе с группой с 2014 года и видеть, что происходит сейчас. Немножко непонятна позиция группы, но как людей осуждать не могу, потому что кто я такая. Каждый принимает самостоятельные решения и самостоятельно несет за них ответственность. Но спасибо за хорошие воспоминания".
- "Что можно хотеть от человека, который почти все время находится за границей, живет свою счастливую жизнь там и абсолютно оторван от реалий войны? Единственное, чего хочется от них после всего этого, – пусть там и остаются..."
- "Извините, не могу слушать Юлию. Как собирать украинцев на своих концертах, зарабатывать деньги – это классно, а как поддержать украинцев сейчас, поддержать людей, которые ходили на концерты, поднять дух в такое тяжелое время – "зачем?"
- "Я была фанаткой этой группы с начала их существования, но точку поставила, когда услышала о позиции. Культура и творчество – это движущая сила во время войны, и позиция мне этих персон не импонирует. На этом все".
Ранее OBOZ.UA писал, что Юлия Санина ответила на упреки из-за фото с отдыха. Это вызвало недовольство украинцев, которые обвинили артистку в том, что та вывезла мужчину призывного возраста из страны в разгар войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!