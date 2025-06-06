'Спасибо Богу, что моя семья не видела того ужаса': Санина ответила на хейт из-за жизни за границей и еще сильнее разозлила украинцев

Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина впервые за долгое время дала большое интервью, в котором коснулась болезненной для многих тем – жизни за границей во время войны. Оправдываться артистка не собирается.

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Во время разговора в YouTube-проекте "20:23" певица эмоционально отреагировала на хейт в свою сторону, в частности на упреки относительно того, что она с семьей не возвращается в Украину, а ее муж, музыкант Вал Бебко, якобы покинул страну уже после начала полномасштабного вторжения. По ее словам, решение остаться за границей было принято еще до 24 февраля 2022 года. Однако именно ее слова о благодарности за то, что семья не видела ужаса войны, вызвали новую волну возмущения среди украинцев.

"На самом деле, те, кто подписан на меня в Instagram давно, знают, что мы выехали за границу до полномасштабного вторжения, что наша семья решила остаться за границей. Мы имели такую возможность. Я каждый день говорю "спасибо" Богу, что ни я, ни мой ребенок, ни моя семья не видели того всего ужаса начала полномасштабного вторжения. И не видим его до сих пор. Я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, которые постоянно живут в Украине", – сказала певица.

Юлия Санина прямо заявила, что сейчас живет за границей, и на этом этапе не видит в этом ничего позорного. Она подчеркнула, что выехала вместе с семьей до полномасштабной войны и с тех пор поддерживает Украину так, как считает возможным для себя.

"Мы действительно живем за границей. Мы продолжаем делать творчество, мы продолжаем делать музыку, мы продолжаем выступать, мы продолжаем собирать деньги и переводить их в Украину на подразделения, которые мы опекаем. Я продолжаю участвовать в каких-то социальных событиях, благотворительных событиях. То есть делать, в принципе, все то, что делают все артисты сегодня: находятся ли они в Украине или находятся вне Украины", – добавила исполнительница.

Известно, что Бебко не является публичным лицом и почти не появляется в соцсетях. Впрочем, осенью прошлого года он публиковал фото из Лос-Анджелеса, где The Hardkiss проводил гастрольный тур.

Несмотря на объяснения певицы, пользователи соцсетей встретили ее монолог в основном критически. Под видео с интервью в YouTube появились сотни комментариев, часть из которых – резко негативные. Люди указывают, что фразы о "шакалий экспресс из-за "бегства" за границу" выглядят по меньшей мере некорректно, особенно на фоне миллионов украинцев, которые прожили бомбежки, потери, эвакуации, оккупации.

"Обожала эту группу, вокал Юлии божественный, мой первый свадебный танец был под "Журавли"... Но сейчас неприятие. Они строили дом, жили здесь, а сейчас заливают про "мы жили за границей". Обидно, очень обидно".

"Очень обидно быть вместе с группой с 2014 года и видеть, что происходит сейчас. Немножко непонятна позиция группы, но как людей осуждать не могу, потому что кто я такая. Каждый принимает самостоятельные решения и самостоятельно несет за них ответственность. Но спасибо за хорошие воспоминания".

"Что можно хотеть от человека, который почти все время находится за границей, живет свою счастливую жизнь там и абсолютно оторван от реалий войны? Единственное, чего хочется от них после всего этого, – пусть там и остаются..."

"Извините, не могу слушать Юлию. Как собирать украинцев на своих концертах, зарабатывать деньги – это классно, а как поддержать украинцев сейчас, поддержать людей, которые ходили на концерты, поднять дух в такое тяжелое время – "зачем?"

"Я была фанаткой этой группы с начала их существования, но точку поставила, когда услышала о позиции. Культура и творчество – это движущая сила во время войны, и позиция мне этих персон не импонирует. На этом все".

Ранее OBOZ.UA писал, что Юлия Санина ответила на упреки из-за фото с отдыха. Это вызвало недовольство украинцев, которые обвинили артистку в том, что та вывезла мужчину призывного возраста из страны в разгар войны.

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