Советское шампанское, русский язык и муж-турок: где сейчас и как живет предательница Яна Соломко, которая пела для оккупантов

Певица Яна Соломко, которая после начала полномасштабной войны пела для российской аудитории и выпускала песни с поддержкой оккупантов, сейчас живет за пределами Украины и ведет закрытый образ жизни. По геолокации в соцсетях, артистка находится в Европе, в частности в Греции, где проводит время с семьей.

Соломко отошла от активной сцены и сосредоточилась на семейной жизни, как она говорит, стала домохозяйкой. В соцсетях она ведет страницы на русском и изредка на английском языках, не упоминая Украину.

Три года назад исполнительница заявляла, что стала "полутурчанкой", намекая на своего нового мужа. Именно после нового брака она окончательно покинула Россию, а впоследствии переехала сначала в США, а теперь поселилась в Греции. Личность избранника она долгое время скрывала, но впоследствии показала его в соцсетях – мужчина значительно старше ее, имеет турецкое происхождение. Теперь она регулярно публикует контент с ним.

В начале 2026 года Соломко прямо заявила, что не работает и посвятила себя дому: "Быть домохозяйкой – это тоже талант, не так ли? Нужно иметь настоящее мастерство, чтобы не утонуть в рутине – вдохновлять, удивлять, развиваться и оставаться верной себе. Да, я дома. И да – я все еще интересна".

Новый год-2026 артистка встречала в семейном кругу – вместе с мужем и дочкой. На праздничном столе, который она показала подписчикам, было, в частности, российское шампанское "Советское классическое", а также традиционные блюда вроде "оливье" и "шубы" (хотя в Украине они также достаточно популярны).

Напомним, после 24 февраля 2022 года Соломко сначала публиковала антивоенные обращения, прося мира для Украины, однако впоследствии исчезла из публичного пространства. Уже в 2023 году она выпустила песню, в которой фактически поддержала российских военных. В тексте говорилось об ожидании любимого "с победой", а клип был снят в России. Продюсером видео выступил предатель Украины, а теперь гражданин РФ Юрий Бардаш.

Под клипом были указаны российские контакты для организации концертов, а сам трек распространялся на российских музыкальных платформах. Кроме того, еще в 2022 году Соломко выступала на концертах в Москве, где со сцены заявляла, что ей "приятно здесь быть".

В 2024 году певица впервые публично отреагировала на критику. Она заявила, что работала в России из-за контрактных обязательств и не считает себя виноватой.

"Я переехала в Россию в 2018 году, до войны, и это было полностью профессиональное решение. У меня были договорные обязательства. Во время войны находиться в России как украинке было сложно. В конце концов мне удалось закончить контракт и уехать из России в США. Россия не была моей родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что бы ни говорил и ни писал", – объясняла она.

Напомним, что Яна Соломко родилась в поселке Чутово Полтавской области. Широкую известность получила после участия в первом сезоне шоу "Холостяк", где дошла до финала. Позже она строила карьеру как в Украине, так и за рубежом, в частности участвовала в международных проектах и выступала под псевдонимом SOYANA.

