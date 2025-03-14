Соучредитель Netflix пожертвовал впечатляющую сумму для помощи Украине

Американский предприниматель и соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Гастингс сделал щедрое пожертвование в поддержку Украины. 64-летний бизнесмен передал 2 миллиона долларов благотворительной организации White Stork ("Белый Аист"), что оказывает критически важную помощь украинцам во время полномасштабной войны.

Видео дня

Как отмечает Deadline, эти средства будут израсходованы на закупку современных систем глушения беспилотников. Также за них приобретут необходимые вещи для военных медиков, которые находятся на передовой.

"Спасибо Риду Гастингсу за его невероятную поддержку Украины. Рид пожертвовал White Stork 2 миллиона долларов на приобретение систем глушения беспилотников для боевых медиков. Щедрость Рида – это больше, чем просто пожертвование, это мощное проявление солидарности с народом Украины. Оставаясь с нами, он помогает Украине оставаться сильной и устойчивой. В свою очередь, это помогает защищать свободу и поддерживать глобальную безопасность. В эти сложные времена такие поступки, как его, напоминают миру, что Украина не осталась в одиночестве в своей борьбе за свободу", – написали на Instagram-странице организации.

Системы глушения беспилотников создают электромагнитный шум на радиочастотах, где функционируют дроны, часто используемые для разведки данных. Каждая такая установка стоит до $6000 в зависимости от пропускной способности и частотного спектра, на который она рассчитана.

Организация White Stork, которой руководят американские ветераны, активно работает в Украине с февраля 2022 года. С начала войны фонд доставил на территорию нашей страны более 120 000 аптечек, а также оборудование для разминирования, кевларовые одеяла, траншейные лопаты, огнестойкие костюмы и бронежилеты.

Стоит отметить, что Рид Гастингс не в первый раз делает щедрое пожертвование в поддержку Украины. Два года назад он передал миллион долларов в экстренную помощь нашей стране благотворительному фонду Razom for Ukraine

Ранее OBOZ.UA рассказал, что нидерландская группа Within Temptation призвала донатить на победу Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!