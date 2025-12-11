Американский актер Стивен Сигал, который давно превратился из голливудской звезды в медийного рупора Кремля, снова решил поучать мировое кино. На этот раз путинист прилетел в Новосибирск, где заявил, что в США якобы существует "проблема" – режиссеры часто изображают русских и арабов "плохими парнями".

Видео дня

Свои тезисы Сигал произнес российскому пропагандистскому медиа, продолжая линию, которая полностью совпадает с риторикой Кремля. В своем заявлении он назвал американские фильмы "необъективными" и пожаловался, что Голливуд формирует "неправильное" представление о россиянах.

Сигал в очередной раз отбеливает российскую киноиндустрию

По его словам, США должны "показывать людей ближе к реальной жизни" – именно так он описал пропагандистскую картинку мира, которую активно поддерживает последние годы. Интересно, что образ, в котором изображают россиян, и является их реальным, но у Сигала на носу, похоже, розовые очки.

Во время пресс-конференции актер размечтался, что российские режиссеры якобы "замечательные", а сотрудничество между США и РФ должно развиваться. На фоне массовых репрессий, цензуры и запрета любой независимой мысли в российском кино такая "оценка" звучит даже не смешно – но вполне в стиле человека, который годами повторяет кремлевские месседжи.

"Происходит смена поколений, рождается много независимых режиссеров. Я уверен, что российское кино и в дальнейшем будет развиваться", – говорил Сигал, игнорируя факт, что в РФ развитие культуры давно возможно только в рамках пропаганды, например сериалы "Слово пацана", "Химкинские ведьмы".

Карьера вниз, пропаганда – вверх

Сигал был популярным в 80–90-х годах благодаря боевикам "Над законом", "В осаде" и "В смертельной опасности". Однако после 2010-х его карьера резко пошла на спад. Последний раз он появился в кино еще в 2019 году – и с тех пор не получил ни одной роли, что, похоже, и подтолкнуло его полностью погрузиться в российскую пропаганду.

В 2024 году он выпустил документальный фильм, где "объяснял" войну в Украине с позиций Кремля. Тогда же хвастался, что написал Путину личное письмо и "готов умереть со своим президентом".

В 2022 году Сигал приехал в оккупированную Оленовку, где россияне убили украинских военнопленных из "Азова". Сперва он скрывал этот визит, но потом с гордостью рассказал о нем Соловьеву, заявив, что считает себя "русским".

Через год путинист выступил на съезде так называемого "Международного движения русофилов", где провозгласил: "Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский". При этом реальные биографические данные свидетельствуют совсем о другом – его предки были евреями-иммигрантами.

В мае 2025 года Сигал снова прилетел в Россию – на этот раз на парад в Москве. Он сидел на трибунах рядом с Кустурицей и Оливером Стоуном – режиссерами, которые также открыто поддерживают агрессию Кремля. Так актер еще раз показал, на чьей он стороне.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россияне рассекретили райдер путиниста Стивена Сигала для частного выступления в Москве. На публику он выступать не готов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!