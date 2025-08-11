Дженнифер Лопес на сцене пришлось спасаться от большого кузнечика: 'эпическая' реакция певицы покорила сеть. Видео

10 августа на концерте в Алматы, Казахстан, во время выступления своего тура Up All Night: Live in 2025, певица Дженнифер Лопес пережила необычный инцидент – большой сверчок заполз ей на одежду прямо во время исполнения песни. Этот момент стал настоящим шоком для фанатов, ведь 56-летняя звезда не только сохранила спокойствие, но и вела себя на сцене с максимальным профессионализмом.

Пока Лопес стояла перед микрофоном и пела для тысяч поклонников, насекомое неожиданно начало двигаться по ее телу вверх — от платья к шее. Многие могли бы растеряться, но Джей Ло быстро схватила сверчка и элегантно бросила его за пределы сцены, при этом улыбаясь и даже пошутив перед зрителями: "Это меня щекотало". Видеозапись этого момента появилась в Instagram.

Шуточная подпись под роликом от официального фан-аккаунта Лопес также вызвала улыбки у фанатов: "Неожиданный поворот: Джей Ло только что начала репетиции к спектаклю "Поцелуй женщины-свистуна"... На сцене... На сцене... В реальном времени..." Это отсылка к предстоящему кинопроекту Лопес – нового фильма "Поцелуй женщины-паука", который должен выйти этой осенью и является экранизацией известного бродвейского спектакля.

Этот случай со сверчком – не первое неудобство на сцене, с которым столкнулась Лопес в своем нынешнем туре. 25 июля в Варшаве во время выступления на стадионе PGE Narodowy в Польше, Варшаве, у певицы произошел "сбой" образа: ее блестящая юбка неожиданно сорвалась и упала на сцену. Однако даже в этой ситуации Дженнифер осталась непоколебимой, шутя с публикой и продолжая выступление без остановки.

Поклонники активно комментируют и последний случай со сверчком, выражая восхищение поведением Лопес:

"Всегда профессионал".

"Какой-то счастливый жук".

"Она просто лучшая! Очень веселый момент, но в то же время такой профессиональный!"

"Я хочу быть на месте этой лошадки".

"Справился так хорошо, что я бы просто упала в обморок на месте".

