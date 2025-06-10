Собрались Симоньян, Якубович и Захарова: 'оппозиционер' рассказал странный факт о личной встрече пропагандистов за три дня до большой войны

Российский ведущий-"оппозиционер" Алексей Венедиктов рассказал, что 21 февраля 2022 года он общался с несколькими "рупорами Кремля", среди которых были Маргарита Симоньян, Леонид Якубович и Мария Захарова. По словам журналиста, основной темой их встречи было полномасштабное вторжение. Тогда все участники беседы как один заявляли: не верят в то, что может начаться большая война, а это довольно странно, ведь сейчас они активно пропагандируют пророссийские нарративы и поддерживают так называемую "СВО".

Видео дня

Более того, как отметил Венедиктов, Симоньян даже пустила слезу, когда он решил поднять эту тему. Об этом ведущий рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю.

"Мы встретились за три дня до начала военных действий. Была такая компания, куда входили Захарова, Симоньян, Якубович, Малышева. Просто сидели вечером и как раз об этом (начале полномасштабного вторжения. – Ред.) говорили. Захарова говорила: "Этого не может быть, прекратите. Какая война?". У Симоньян даже слезы текли. Говорила мне: "Что ты выдумал? Какая война?" – отметил "оппозиционер".

По словам ведущего, это была его последняя личная встреча с Маргаритой Симоньян. А вот окончательно общаться они прекратили после того, как одна из главных пропагандисток РФ начала вещать на радиостанции "Эхо Москвы", где раньше главным редактором был Венедиктов. Он считает такой поступок путинистки настоящим мародерством.

Стоит отметить, что в РФ Алексея Венедиктова внесли в перечень так называемых "иностранных агентов". Однако ведущий не делает однозначных заявлений относительно войны, а время от времени даже оправдывает террористическую деятельность армии РФ. Так, например, в 2022-м он заявил, что российский обстрел торгового центра "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли более 20 человек, якобы не был военным преступлением. По его мнению, трагедия произошла из-за того, что была использована устаревшая ракета, которая якобы отклонилась от назначенной цели.

В свою очередь, Маргарита Симоньян, которая, по словам Венедиктова плакала из-за мыслей о начале большой войны, сейчас активно поддерживает политику Кремля. Пропагандистка призывала убивать украинских детей в декабре 2022 года и откровенно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашей страны. Поэтому Служба безопасности Украины сообщила путинистке о подозрении.

В 2022 году Леонид Якубович пригласил на телепередачу "Поле чудес" актеров, которые представились переселенцами с Донбасса. В одном из выпусков шоу появились мама с детьми, которые якобы получили поддержку в России и кучу дорогих подарков. Таким образом ведущий проекта подтвердил прокремлевский нарратив, что россияне "помогают" беженцам.

Без устали поддерживает кровавую политику Кремля и пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она публично выступает за полномасштабную войну на территории нашей страны. В 2022 году она попала под санкции ЕС из-за "подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Моей прекрасной няни" украинского происхождения призналась в любви к России и заговорила о главном "достижении" советской власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!