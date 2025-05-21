Уроженка Севастополя Екатерина Дубакина, которая наиболее известна аудитории благодаря роли в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня", рассыпалась в комплементах РФ. Она откровенно заявила, что никогда даже не задумывалась об эмиграции из страны-агрессора, ведь сильно привязана к ее культуре.

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Более того, актриса в интервью российской журналистке выдала, что такого "театрального ландшафта" как в стране-агрессоре нет ни в одном другом государстве мира. За это она поблагодарила власти Советского Союза.

"Никогда не было мыслей уехать из России, потому что я очень сильно принадлежу к этой культуре. Я это чувствую. Такой театральной карты как в России нет нигде. Не знаю, как так получилось, но это огромное достижение советской власти. У нас сильный акцент на культурной жизни. Мы имеем большие достижения в этой сфере искусства. Я этим очень горжусь. Ни в одной другой стране я не смогу общаться этим культурным кодом с другими людьми. Я даже когда выбираю материалы для своих постановок, не читаю иностранных авторов, потому что мы отличаемся", – отметила артистка.

И все же Екатерина Дубакина согласилась с мнением, что многие голливудские актеры действительно могут быть более профессиональными, чем российские, ведь они тщательно готовятся к своим ролям. По мнению артистки, это связано с сильной конкуренцией в индустрии кино. Это также стало очередным основанием для звезды "Моей прекрасной няни" расхвалить РФ, мол, в стране агрессоре развиваются еще и театры, из-за чего больше людей имеют возможность развиваться.

Заговорила Дубакина и о Севастополе, в котором родилась, однако жила там очень мало, ведь переехала с родителями в Москву. Она отметила, что сейчас почти не ездит в Крым, однако связывает это не с войной, а недостатком времени и возможности. Актриса также мимоходом вспомнила, что попала в базу "Миротворец", ведь незаконно посещала полуостров после аннексии Россией в 2014 году.

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