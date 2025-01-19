Со стрелками и помадой на губах: Дуэйн 'Скала' Джонсон показал, как дочери собирали его в спортзал. Видео

Кинозвезда Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как две дочери, Тиа и Джаз, собрали его в спортзал. Девочки сделали папе потрясающий макияж.

Видео дня

"Скала" признался, что был в шоке, однако ради детства дочерей готов пожертвовать собой. Видео со своим перевоплощением актер опубликовал в Instagram.

"Все началось с того, что два моих торнадо, Джаз и Тиа, спросили: "Папа, можно мы просто наложим на тебя тени?", а я ответил: "Да, но только быстро и круто, потому что мне нужно в спортзал", – признался Дуэйн Джонсон.

Он объяснил, что его дети могут в будущем не так тесно с ним общаться, однако подобные моменты их развлечений с папой могут согреть душу. По словам "Скалы", он "готов терпеть издевательства".

"Я знаю, что они не всегда будут маленькими или предпочитать общение с папой, когда вырастут, но они всегда будут моими девочками, поэтому я буду терпеть эти издевательства целыми днями", – добавил он.

На видео, которое актер опубликовал в социальных сетях, он сидит нерушимо, пока дети "колдуют". Девочки нарисовали "Скале" стрелки, нанесли тени и помаду, оклеили гладкую голову наклейками и раскрасили щеки, но вместо румян взяли помаду. Из украшений они создали воображаемое колье, также нарисованное помадой.

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