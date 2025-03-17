'Кто-то этого стесняется, а я – нет': безработная Слава Каминская рассекретила, как выживает за границей с двумя детьми

Украинская певица Слава Каминская, которая после начала полномасштабной войны выехала с территории Родины, призналась, как живет на испанском острове Тенерифе с двумя детьми Лаурой и Леоном. По словам 40-летней артистки, в настоящее время она находится в статусе безработной, а все финансовые нужды закрывает ее любимый мужчина.

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Бывшая солистка группы "НеАнгелы" решила не рассекречивать подробностей о личной жизни и избраннике, лишь отметила, что встретила его в Испании. Об этом она рассказала в интервью для проекта "Кукуха Шоу".

"Встретила любовь. Приехала отдыхать и встретила. Это так здорово, когда о тебе кто-то заботится и может решить твои проблемы, а не когда ты пытаешься заработать все деньги, чтобы обеспечить всю семью. Так что сейчас я горжусь статусом "безработная". Мне кайфово. Кто-то этого стесняется, а я – нет", – рассекретила артистка.

Как отметила Слава Каминская, хотя она и не зарабатывает деньги, выполняет много работы по дому. Исполнительница поделилась, что достаточно немало времени тратит на приготовление блюд для детей и любимого, ведь у каждого из них есть свои предпочтения, однако ей это нравится.

"Я много делаю домашней работы. Это физический труд. К тому же у меня Лаура ест одно, Леон второе, любимый третье. Но в любом случае это лучше, чем ездить в автобусах, когда ненормированный график", – рассказала певица.

Следует отметить: избранника Слава Каминская скрывает от поклонников, однако в соцсетях назвала его своим мужем, что вероятно указывает на то, что они официально связали себя узами брака. В жизни артистки это замужество стало третьим. В 2012 году она вышла замуж за бизнесмена Евгения, однако их любовь дала трещину, и пара развелась. В 2014 году исполнительница сыграла свадьбу с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, от которой родила двоих детей. Супруги разорвали отношения в мае 2023 года.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Каминская из "НеАнгелов" ответила, почему не возвращается домой, и оправдалась за песни на русском.

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