Сколько стоит лук Святого Николая? Николас Карма подловил особого львовского 'дедушку'. Видео

Львовский блогер Николас Карма, известный своей рубрикой "Сколько стоит Look" подловил на улицах города Святого Николая – и даже не одного. В канун праздника, который в Украине отмечают 6 декабря, инфлюэнсер расспросил у дедушек-чудотворцев во сколько обошлись их образы.

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В ролике на Instagram-странице Кармы, первый герой рубрики рассказал, что традиционный наряд Николая называется епископским одеянием. "Как вы говорите "look" – это по-модному, но одежда Николая – это епископские одеяния, – отметил дедушка. – У Николая должен быть свой оригинальный костюм". Волшебник добавил, что цена его наряда достигает до 10 тысяч гривен, а серебряный жезл стоил 100 долларов.

Второй герой видео признался, его стилист – это дух новогодних праздников: "Мой личный стилист? Ну, это сам дух праздников". Святой Николай позировал перед камерой в красном кожухе с белыми деталями и традиционном головном уборе. Кроме того, у дедушки был яркий мешок со сладостями. "Мира, счастья и любви. Берегите своих родителей, любите их. И ведите себя хорошо, чтобы я вам хорошие подарки приносил", – обратился он к зрителям.

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