В экошубе с огромной сумкой: Джамала рассекретила цену своего образа от украинских брендов. Видео

Украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидения-2016 Джамала стала героиней нового видео блогера Николаса Кармы, который интересуется стоимостью луков узнаваемых личностей и обычных прохожих. Для прогулки по центральной улице Львова 41-летняя знаменитость выбрала стильный образ от отечественных брендов.

Видео дня

Соответствующее видео появилось на Insragram-странице интернет-знаменитости. Внешний вид артистки вызвал много положительных эмоций у пользователей сети.

Главной и наиболее акцентной деталью аутфита Джамалы стала коричнево-рыжая шуба. Исполнительница отметила, что этот элемент гардероба изготовлен из экомеха, а его стоимость составляет 23 тысячи гривен.

Для прогулки знаменитость одела темные джинсы за 3000 грн и теплый свитер еще за тысячу. Образ она дополнила трендовыми ботинками, которые обошлись певице в чуть более чем 3 тысячи гривен.

Достаточно дорогостоящим элементом образа знаменитости стал черный кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского. За стильный аксессуар Джамала заплатила около 10 000 грн. Примерно столько же исполнительница отдала за объемную сумку.

Подписчиков Николаса Кармы приятно поразил внешний вид и поведение Джамалы, поэтому они засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Крутая! Тот момент когда человеку никому ничего не нужно доказывать, нормальный скромный лук как для публичного человека".

"Ой, ну Джамала это топ из топов. Невероятная, талантливая и самобытная".

"Какая у нее энергетика приятная".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Николас Карма объяснил, зачем снял видео с блоггером, которая оскандалилась российской карточкой в ресторане Львова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!