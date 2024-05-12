Сколько баллов дали жюри Украине

Профессиональное жюри стран-участниц Евровидения 2024 года объявило свои баллы в рамках финала песенного конкурса. Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil получили 146 баллов от международных экспертов, заняв 5 строчку рейтинга.

Фаворитами жюри стала песня "The Code" от представителя Швейцарии Nemo. Результат участника составил 365 баллов.

Следует отметить, что Украина попала в топ-5 списка по оценкам судей. В пятерку также вошли:

1 место – Швейцария (365)

2 место – Франция (218)

3 место – Хорватия (210)

4 место – Италия (164)

5 место – Украина (148)

Наивысшую оценку в 12 баллов alyona alyona & Jerry Heil получили от национального жюри Чехии и Молдовы. По окончательному результату песня "Teresa & Maria" принесла украинцам 3 место, общий счет вместе с баллами зрителей – 463. Хрустальный микрофон в этом году получил представитель Швейцарии Nemo с конкурсной композицией The Code – они набрали в сумме 591 балл.

В этом году баллы национального жюри объявляла победительница Евровидения 2016 Джамала. Кому Украина отдала свои 12 баллов – читайте в нашем материале.

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. Все новости и выступления участников – смотрите здесь.

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