Скандальный участник Нацотбора на Евровидение 2025 отказался от участия

Менеджмент певца TESLENKO, скандального участника Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025, сообщил, что артист снимает свою кандидатуру с последующего голосования. Недавно стали известны имена 9-х конкурсантов, попавших в шорт-лист.

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Однако среди них уже не будет TESLENKO. Ранее продюсер певца заявил, что протеже покинет Нацотбор, если дальше пройдет ENLEO – один из участников, попавший в громкий скандал из-за прослушивания российских исполнителей. Как говорится на официальном сайте Суспільного, оргкомитет согласовал запрос артиста и расторг с ним договор.

"Друзья, мы снялись с Национального отбора на Евровидение в этом году, чтобы не было обвинений в хайпе на чувствительной теме. Суспільне согласовало нашу позицию. Спасибо всем, кто поддерживал. Евровидение все еще остается важным для меня, поэтому обязательно еще услышимся!" – написал TESLENKO в Instagram.

Теперь за вакантное место в финале будут соревноваться десять молодых звезд и коллективов: BRYKULETS, ENLEO, FIINKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД, "Слухай Сашу". Вскоре украинцы смогут проголосовать за фаворита в приложении "Дія", а 17 января организаторы обнародуют полный список конкурсантов. Сам финал состоится 8 февраля 2025 – именно тогда еврофаны узнают, кто будет представлять Украину на международной арене.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение 2025. Шорт-лист исполнителей – смотрите здесь.

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