Украинский символ 'начала Третьей мировой войны' не выдержал бури на фестивале в США. Как это произошло и что означает

На легендарном фестивале Burning Man в пустыне Невады, США, украинская инсталляция "Облако", которая символизирует угрозу Третьей мировой войны, простояла всего один день. Организатор и автор проекта Виталий Дайнега рассказал, что неожиданный ураган повредил конструкцию изнутри, несмотря на то, что она была рассчитана на сильные порывы ветра.

Как он рассказал в Facebook, монтаж инсталляции продолжался всю ночь. Виталий покинул локацию после 11 утра, когда жара в пустыне стала почти невыносимой, однако команда смогла завершить критически важные этапы: закрепить стропы в метровых анкерах, установить балласт внутри конструкции, подключить электричество и стробоскопы, провести мелкий ремонт и надуть конструкцию.

Первые отзывы зрителей были чрезвычайно положительными. Люди приезжали из разных уголков пустыни, чтобы увидеть огромный и необычный объект, который вырос за одну ночь. "Равнодушными она точно никого не оставила. Это должен был быть успех не меньший чем у нашей прошлогодней работы – I'm Fine. Но потом был апокалипсис", – отметил Дайнега.

Однако после 17:30 погода внезапно ухудшилась. Резкие изменения ветра и порывы бури оказались сильнее, чем обычно. Несмотря на тщательные расчеты и подготовку, "Облако" разорвало посередине, и буря окончательно разрушила конструкцию.

"Здесь бывают резкие изменения погоды и сильные ветры. Но этот был сильнее и внезапнее, чем обычно. Значительно сильнее. Часть команды буквально летала в воздухе, пытаясь спасти только что построенный лагерь. Но буря разносила его, как хотела. Когда все, что имело парусность, было демонтировано нами или ветром, я с коллегой прыгнул в машину и в условиях буквально нулевой видимости поехал на место, где была "Тучка" и часть строительной команды. Несмотря на то, что на бумаге и по расчетам она должна была выдержать даже такую бурю, случилось иначе. Она держала ветер первые 15 минут, а потом ее разорвало посередине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно", – признался Виталий.

Организатор подчеркнул самоотверженность команды: "Никто не сдался, все взяли на себя ответственность и сделали все, что возможно, для спасения "Облака" и кемпа. Никаких перебрасываний ответственности, поисков виновных или истерик. Горжусь каждым и каждой из вас".

Инсталляция не только привлекала внимание размером и дизайном, но и имела глубокий символический смысл. "Облако" визуализировало угрозу войны, климатических катастроф, голода и экологических разрушений. На табличке перед инсталляцией были слова:

"Почему я смотрю на тебя? Почему я всматриваюсь в тебя? Что ты мне приносишь с собой? Что ты мне приносишь в себе? Каким ливнем горя накроешь меня сегодня?

Вот на этом клочке земли голодают дети, на этом вырубают леса. Здесь тает лед. Вот здесь вымирают животные, истребляются целыми видами. А вот здесь начинаются войны, а здесь они не заканчиваются никогда.

Поговори со мной об этом, Облако, поговори. Неужели ты не видишь, как рушится мир, когда-то построенный мечтателями? Вот мне три, десять, тринадцать. Я стою посреди огромного поля и теплый летний дождь падает с неба на мои ладони и я мечтаю летать. Зеленая трава щекочет пятки и я мечтаю, как когда-то обгоню время, как побежу голод и смуту, изобрету вакцину от боли и горя. И мир запоет, засияет, обновится. И не будет войн, отчаяния и одиночества.

Поговори со мной об этом, поговори. Человек смотрит на облако. Облако, в ответ, детонирует".

Дайнега заверил, что, несмотря на разрушения, проект не завершен. Он планирует сохранить инсталляцию и продолжить ее европейское турне, потому что уже подтверждены локации и даты. "Удар был мощный, но я поднимался и после более мощных", – добавил организатор.

Инсталляция прибыла из столицы Украины и имела целью напомнить зрителям о реальных угрозах мира, которые мы часто предпочитаем игнорировать. Для Виталия и его команды этот один день на Burning Man стал не только испытанием техники и креатива, но и символом стойкости и готовности противостоять непредсказуемым обстоятельствам.

В комментариях под этим постом в Facebook украинцы усмотрели в этой ситуации добрый знак:

"Если разорвало облако, олицетворяющее Третью мировую войну, то это тоже положительный знак".

"Наконец над Украиной засияет солнце!"

"Инсталляция превратилась в перформанс при непосредственном участии хедлайнерки фестиваля, ее величества планеты Земля".

"Этот перфоменс, созданный вашей командой, но дополненный самой природой. Облако, символизирующее угрозу Третьей мировой, разрушается какими-то высшими силами. Что как это действо является добрым знаком завершения войны?"

