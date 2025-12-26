'Ситуация плачевная'. Автор хита 'Гуси' Wellboy за год набрал 20 кг и показался на публике в максимальном весе. Фото тогда и сейчас

Украинский певец Антон Вельбой, более известный аудитории под сценическим псевдонимом Wellboy, поделился, что сейчас находится в своем максимальном весе. За год автор хита "Гуси" набрал 20 килограммов, а во время последнего взвешивания увидел на весах цифру 85.

Как отметил артист, он поправился из-за приема антидепрессантов и проживания с мамой, которая очень вкусно готовит. Об этом исполнитель рассказал в проекте "Наодинці з Гламуром".

"Ситуация плачевная. Набрал килограммы, потому что пил антидепрессанты, на них вес увеличивается. И с мамой жил, а она кормит очень много. В прошлом году я весил 65 килограммов. Потом один раз взвесился – 78 кг, дальше – 80. Крайний раз взвесился и уже 85 килограмм. Я когда это увидел, думаю: "Ну капец", – поделился артист.

Однако пока Wellboy не планирует садиться на диету. По его словам, впереди много зимних праздников, поэтому он не видит в этом смысла.

"На диету садиться не буду. Я уже настолько разработал себе пищевые привычки, что нет. Тут праздники, Новый год. Мы уже готовы принимать пищу", – отметил певец.

