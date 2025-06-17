'Максимально весила 67 кг': Тоня Матвиенко рассекретила свой вес и рассказала, как ей удалось похудеть

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что никогда не хотела что-то менять в своей внешности, однако много внимания уделяет весу. По словам исполнительницы, не так давно она похудела почти на 10 кг, а сейчас весит 58.

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Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками". Как поделилась артистка, избавилась от лишних килограммов она из-за сильного стресса, что отразилось на состоянии здоровья.

"Сейчас я вешу 58, и мне говорят, что я худая. Я до 40 лет весила всегда 50, я была очень худая. А максимально весила 67 кг. Это все из-за стресса. Я не могу посоветовать диету, это был стресс, нервозность. Это плохо. Здоровье летит. Лучше так не худеть", – сказала артистка.

Для того, чтобы поддерживать хорошую форму, Тоня Матвиенко старается вести здоровый образ жизни и не есть вредных продуктов. В частности, по словам артистки, она хочет начать регулярно заниматься спортом, однако сейчас это сделать не удается.

"Я очень хочу все-таки дойти до спортзала. Но, когда мы сейчас по ночам не высыпаемся, вся Украина, то у меня просто сил нет. А так я просто ем очень маленькие порции, стараюсь меньше жареного, сладкого. Если завтрак – это яичко, огурчик, помидорчик, каких-то пять мидий, что-то такое из морепродуктов, белок. И я стараюсь на есть после шести часов вечера. Сначала было очень сложно, а сейчас нет", – поделилась знаменитость.

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