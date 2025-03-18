'Сильно мучилась'. Умерла мама журналиста Олеся Бузины: как она жила после убийства сына и о чем просила Зеленского

Мать убитого в 2015 году журналиста Олеся Бузины, Валентина Бузина, умерла после продолжительной болезни. Ей было больше 90 лет.

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Последние месяцы ее жизни сопровождались тяжелыми страданиями, о чем сообщила внучка покойной Мария на авторском сайте Олеся Бузины. В то же время, саму болезнь девушка не раскрывает, однако известно, что незадолго до смерти Валентина Бузина перенесла инфаркт.

"Сегодня не стало моей родной и любимой бабушки Бузины Валентины Павловны. Последний месяц ты сильно мучилась, нам всем было нестерпимо больно от твоих страданий. Бог дал тебе второй шанс после инфаркта в январе, будто нам отвели еще немного времени вместе, чтобы наговориться и побыть рядом. Я очень просила и молила об этом шансе и твоя душа и тело подарили нам эти бесценные полтора месяца. Какой болью тебе это далось – известно только тебе, моя родная", – сообщила Мария Бузина.

Внучка подчеркнула, что смерть бабушки стала большой потерей для всей семьи: "Я всегда смотрела в твои глубокие и нежные голубые глаза и пыталась запомнить эти мгновения".

Валентина Бузина проживала в Киеве. После трагедии она занималась общественной деятельностью, давала комментарии по расследованию, но впоследствии отошла от публичной жизни.

Просьба к Зеленскому

Мама Бузины долгие годы пыталась добиться расследования убийства сына. В 2019 году она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме, однако ответа так и не получила. Адвокат Ренат Кузьмин сообщал тогда, что дело по подозреваемым в убийстве Олеся Бузины уже более года затягивалось в суде, а виновные до сих пор не были наказаны.

Он также назвал очевидным, что к убийству журналиста "причастные украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу".

Почему российские медиа активно пишут о ее смерти

Российские медиа начали массово освещать смерть матери Бузины, используя ее как повод для продвижения своих нарративов. Так же, как и в 2015 году после убийства ее сына, они преподносят историю как политическое преследование и "преступление киевского режима".

К обсуждению темы активно присоединились пророссийские блогеры, в частности, Диана Панченко и Ольга Шарий, которые сейчас находятся под санкциями СНБО.

"Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны", – такие слова Валентины Бузины вспомнила в своих соцсетях Панченко, в который раз манипулируя трагедией.

Что известно об убийстве Олеся Бузины

Олесь Бузин был журналистом, публицистом и писателем, известным своими пророссийскими взглядами. Он критиковал украинское национальное движение и пропагандировал идеи "общей истории" Украины и России.

16 апреля 2015 года он был застрелен возле собственного дома в Киеве. Следствие рассматривало несколько версий, включая политические мотивы.

В убийстве подозревали Андрея Медведько (экс-бойца батальонов МВД "Киев-2" и "Гарпун") и Дениса Полищука (офицера ВСУ). Оба задержаны, однако Полищука вскоре выпустили под залог. Окончательного приговора до сих пор нет.

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