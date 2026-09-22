Сичкарь, которая дружила с Януковичем-младшим, озвучила новую версию его гибели в России и рассказала, чем он отличался от других детей президентов

Ресторатор Маргарита Сичкарь, которая в свое время близко общалась с Виктором Януковичем-младшим, рассказала новые подробности его гибели на озере Байкал в России. По ее словам, сын экс-президента Украины был пристегнут, когда автомобиль провалился под лед, из-за чего не смог вовремя выбраться из машины. Сичкарь также утверждает, что он пытался найти выход из воды, но из-за прозрачного льда не смог сориентироваться.

Видео дня

Об этом она рассказала в интервью Анастасии Хрищук. По словам ресторатора, Янукович-младший вместе с компанией выехал на Байкал, чтобы сфотографироваться на фоне заката. Автомобиль съехал с проложенной ледяной дороги, после чего лед начал трескаться.

"Они хотели сфотографироваться. Он тогда ездил с разными фотоаппаратами. В компании сказали: "Давай выйдем так, будто машина стоит на воде, и сфотографируемся". И вот они только съехали в сторону, как лед начал трескаться. Они все выскочили, а он был пристегнут. У машины же двигатель тяжелее, поэтому она уходит носом вниз", – пересказала Сичкарь версию событий.

Она отметила, что Янукович-младший смог отстегнуть ремень безопасности и открыть дверь, однако оказался под водой в условиях, когда было чрезвычайно сложно понять, где поверхность.

"Он смог отстегнуться, смог открыть дверь, но в воде ты не можешь открыть глаза. Может быть ожог от ледяной воды. И инстинктивно, с закрытыми глазами, ты идешь на свет. Но ведь это солнце. И он просто бил головой о лед. Не мог найти эту дыру, в которую нужно было выплыть", – сказала ресторатор.

По словам Сичкар, когда спасатели прибыли на место, тело мужчины извлекли из воды в куртке. Она утверждает, что об обстоятельствах трагедии ей рассказал их общий знакомый.

Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на Байкале в возрасте 33 лет. Тогда российские и украинские источники сообщали противоречивые подробности трагедии. Российское МЧС подтверждало, что автомобиль с людьми провалился под лед в районе острова Ольхон, однако в сообщении фамилия погибшего водителя не называлась.

Позже одно из российских изданий сообщило, что погибшим был 33-летний Виктор Давыдов. Именно смена фамилии породила многочисленные предположения вокруг смерти Януковича-младшего. Сичкарь объяснила это тем, что перед гибелью он якобы сменил паспорт и взял девичью фамилию матери.

Отметим, что настоящая девичья фамилия Людмилы Януковича – Настенко.

"Когда он был в России, он сменил паспорт, чтобы в нем не было указано "Янукович". Это девичья фамилия его матери", – заявила ресторатор.

Ранее также появлялись другие версии и подробности трагедии. В частности, автогонщик Алексей Мочанов в 2016 году также рассказывал, что Янукович-младший, находясь под водой, мог не заметить отверстие во льду и удариться головой о лед, пытаясь выбраться.

Сичкарь познакомилась с Януковичем-младшим при довольно необычных обстоятельствах. По ее словам, однажды он приехал в ее ресторан, забронировал VIP-зал, а впоследствии устроил там погром. Ресторатор вспоминает, что на следующее утро увидела разбитые плазменные телевизоры, перевернутые столы, сорванные люстры и даже дыру в стене.

По ее оценке, убытки составили около 30 тысяч долларов. В итоге, по словам Сичкар, семья компенсировала 30 тысяч, но 10 тысяч из этой суммы она вместе с коллегой решила отдать на благотворительность.

После этого ресторатор попросила Януковича-младшего лично приехать и извиниться. Через несколько дней он действительно позвонил ей и предложил встретиться.

После той встречи они начали общаться, а впоследствии, по словам ресторатора, она стала другом Януковича-младшего. Она утверждает, что он помогал ей в благотворительных проектах и мог содействовать в организации встреч с чиновниками.

Именно поэтому Сичкарь сравнила его с другими детьми украинских президентов, которые бывали в ее ресторанах. Она заявила, что Янукович-младший отличался тем, что мог признавать свою вину и извиняться.

"У меня бывало много детей президентов. Я могу сказать, например, пусть меня простит президент Виктор Ющенко, но его сын был отвратительным человеком. Ужасно обращался с официантами. Он бы никогда в жизни не извинился", – сказала она.

В то же время Сичкар подчеркнула, что после того, как Виктор Янукович стал президентом Украины, поведение его сына изменилось. По словам ресторатора, он рассказывал ей, что чувствует себя одиноким в Киеве и некомфортно из-за того, что воспринимает себя чужим в этой среде.

Януковича-младшего похоронили 23 марта 2015 года в оккупированном Севастополе на Братском военно-мемориальном кладбище. В 2019 году журналисты "Крым. Реалии" показали его могилу, которая находилась под охраной. Его мать Людмила Янукович также приезжала туда в годовщину смерти сына.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущий Анатолий Анатолич поразил историей о том, как когда-то в семье Януковича праздновали день рождения. Он вспомнил, как в 2012 году побывал на празднике Виктора Януковича-младшего, где было немало пьяных людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!