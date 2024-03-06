Сиамская Роксолана. Как украинка из Волыни Екатерина Десницкая стала принцессой Таиланда и какую трагедию она пережила

Она обладала невероятной красотой, острым умом и добрым сердцем, а потому в мгновение ока покорила принца Сиама (современного Таиланда) и сама стала принцессой. Речь о Екатерине Десницкой – украинке из Луцка, родившейся в многодетной семье председателя окружного суда Ивана Степановича Десницкого. Она пришлась по душе тайскому принцу Буванафу Чакрабонгсе (Чакрабон), поэтому тот буквально после первой встречи предложил украинке пожениться. Их история любви напоминала сказку, несмотря на разные религии и осуждение со стороны королевской семьи, которая выступала против этого союза.

Впрочем, эта сказка имеет отнюдь не сказочный финал. OBOZ.UA расскажет историю украинки, которую называют Сиамской Роксоланой.

Екатерина Десницкая родилась на Волыни 27 апреля (9 мая) 1886 года. Отец девочки умер, когда ей было всего два года. На руках несчастной вдовы – Марии Михайловны – осталось 12 несовершеннолетних детей: четверо от ее первого брака с братом известного итальянского композитора Джузеппе Верди, шестеро - от первого брака покойного мужа, и двое общих: старший сын Ваня и дочь Катя.

Мария Михайловна, чтобы хоть как-то выжить, распродала все имущество и перебралась с детьми в Киев, где они имели возможность учиться в престижных учебных заведениях. Катю отдали в Фундуклеевскую женскую гимназию – одну из лучших в то время.

В 1903 году Екатерина стала круглой сиротой, поэтому поехала в Санкт-Петербург, где учился ее родной брат Иван. Там она жила у своей крестной, а затем устроилась на курсы медсестер в госпитале императрицы Марии Федоровны.

Примерно в тот же период король Сиама Рама V, который имел тридцать три сына и сорок четыре дочери, отправил в Санкт-Петербург на обучение 15-летнего наследника Чакрабона, так сказать в знак крепкой дружбы с российским царем Николаем II.

Чакрабон был интеллигентным образованным парнем, учился в Лондоне, перенимал европейские светские манеры, для чего даже посещал частные уроки хореографии.

С Екатериной Десницкой принц познакомился, по одной из версий, в светском салоне, где собиралась "золотая молодежь". Там они обсуждали литературу и просто сплетничали. Чакрабон, пораженный эрудицией и красотой украинки, с первого взгляда влюбился в нее. Зарубежный гость не мог оторвать взгляда от того, как 19-летняя Катя танцевала вальс.

"Скажите, мадемуазель, нравятся ли вам электрические веера?" – спросил у Десницкой принц.

Та понятия не имела, что такое электрические веера, но с уверенностью ответила "да". Тогда Чакрабон предложил украинке поехать с ним в Сиам. "От жары вас, госпожа, всегда будут спасать электрические веера", – добавил он, имея в виду новомодные в то время вентиляторы.

В письмах к любимой Чакрабон чувственно писал: "Мне никто не нужен, кроме тебя. Если бы ты была со мной, все было бы прекрасно и ничто не могло бы омрачить моего счастья".

Чакрабон и Екатерина тайно обвенчались в церкви Святой Троицы в Константинополе. Королевская семья не признавала этот брак, поэтому Рама V вычеркнул сына из завещания. Впрочем, молодым супругам все же предоставили отдельный дворец Парускаван. Десницкая стала в нем настоящей хозяйкой, внедряя в интерьер, а впоследствии и в тайскую культуру в целом, украинские мотивы.

Екатерину любили во дворце и за его пределами. Она была отзывчивой и интересной, занималась благотворительностью, проводила медицинские курсы, придерживалась традиций тогдашнего Таиланда, освоила тайский язык и кухню, но не забывала о своих корнях. 28 марта она стала мамой, родив любимому сына, которому дали имя Чула. И даже все эти факты не растопили сердца старших из королевской семьи.

Впрочем, слава о красивой снаружи и изнутри украинке стремительно распространялась по стране. Тогда свекровь решила все же познакомиться с невесткой. Она также подпала под чары Кати.

После смерти Рамы V родной брат Чакрабона наконец признал брак принца с украинкой, а поскольку не имел детей, назначил его наследником престола. Десницкая же наконец получила титул принцессы Сиама.

Семья много путешествовала: посещала Европу и Родину Екатерины, в частности Киев. Казалось бы, ничто не разрушит их семейного счастья. Однако, судьба имела другие планы.

Неожиданно Чакрабон сообщил, что собирается еще жениться. Его глаз пал на дальнюю родственницу, которой было всего 15 лет. Конечно, Екатерину такой расклад не устраивал, поэтому она начала требовать развода.

"Пойми, любимая: принцесса Чавалит - мой нынешний Сабай (наслаждение – ред.), тогда как ты навсегда останешься – Сабай-Сабай (высшая степень удовольствия – ред.)", – уверял украинку принц.

В ответ он услышал категорическое "нет", а сама же Екатерина была лишена права воспитывать сына. После развода экс-принцесса жила в Шанхае, где работала в Красном Кресте. Ее сын не простил ей развод с отцом. Чула обвинял мать и не хотел с ней видеться, что было настоящей трагедией для Десницкой.

Во время морского путешествия с новой пассией принц Чакрабон внезапно заболел и умер. Его завещание не упоминало о Екатерине, но именно она привезла его тело в Бангкок для захоронения. Сама же украинка умерла от сердечного приступа, хотя по одной из версий, ее могли отравить.

Обидно признавать, но в Украине о Сиамской Роксолане знают мало, в то время как в Таиланде ее фигуре уделяют немало внимания, рассказывают ее жизнеописание и влияние на историю.

Известно, что Чула Чакрабон прожил насыщенную жизнь. Он получил блестящее образование в Кембридже, имел увлечение автогонками, а также успешно реализовал себя как комментатор на радио и историк. Именно он стал автором истории своей королевской династии. А его дочь, которая родилась в браке с британкой Элизабет Хантер, написала о своей бабушке-украинке книгу под названием "Катя и принц Сиама".

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