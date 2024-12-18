Шварценеггера в костюме Санты заметили в Нью-Йорке: как выглядит Железный Арни после трех операций на сердце. Фото

Звезда "Терминатора", актер Арнольд Шварценеггер, которому весной установили кардиостимулятор после трех операций на сердце, похоже, возвращается на экраны. Знаменитость был замечен на улицах Нью-Йорка в необычном амплуа – с белой бородой и в образе современного Санта Клауса.

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Как сообщает Marca, Шварценеггер получил роль в новой семейной комедии – рождественском фильме "Человек с мешком". Актер удивил своих поклонников, разделившись в Instagram фото в праздничном наряде.

Сюжет кино начинается с того, что Санта Клаус становится жертвой ограбления, во время которого у него крадут мешок с подарками. Отчаянно пытаясь спасти Рождество, он обращается к Венсу, старому другу и бывшему заключенному. Вместе с дочерью Санты и группой эльфов они отправляются, чтобы вернуть потерянный мешок. Режиссером фильма является Адам Шенкман, известный своей работой в качестве хореографа в комедиях, таких как "Лак для волос" (2007), где он делил сцены с Джоном Траволтой и Заком Эфроном.

Это не первый рождественский проект Арнольда Шварценеггера – в 1992 году он дебютировал как режиссер фильма "Рождество в Коннектикуте". Он также снялся в ленте "Звенеть всю дорогу" в 1996-м о двух родителях, борющихся за фигурку Турбомена для своих детей в канун Рождества.

Напомним, в марте 2024 стало известно, что 77-летней звезде установили кардиостимулятор после трех операций на сердце. Тогда Шварценеггер пошутил, что стал похож на своего культового персонажа Терминатора. Культурист впервые обратился к хирургам в 1997 году – тогда ему заменили легочный клапан. Аналогичное вмешательство знаменитость пережил в 2018-м и 2020 году. Подробности – в нашем материале.

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