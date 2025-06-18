Шесть ванных, кинотеатр и бассейн: старший сын Бекхэмов приобрел роскошный дом за более $14 млн подальше от родителей

Старший сын супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклин – вместе с женой, актрисой Николой Пельц стал владельцем впечатляющего дома в Лос-Анджелесе, США. Пара приобрела недвижимость в самом центре Голливудских холмов за 10,5 миллионов фунтов стерлингов (более $14 млн). Это может значительно усилить раскол в звездной семье, ведь родители Бруклина Бекхэма продолжают жить в Лондоне.

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И все же этот шаг является довольно важным для наследника знаменитостей и его избранницы, ведь раньше влюбленные постоянно жили в арендованном жилье, а теперь имеют собственное поместье. Как отмечает The Sun, в роскошном доме пары расположены пять спален, шесть ванных комнат, современный кинотеатр и бассейн с впечатляющим видом.

"Жена Бруклина – американка, как и ее семья. Он чувствует, что его жизнь теперь связана с США. Как инфлюенсер Бруклин может работать где угодно, но он считает, что в Лос-Анджелесе у него больше возможностей. Для его родителей это будет кинжалом в сердце", – отметил инсайдер, приближенный к супругам.

Однако, по словам источника, решение Бруклина Бекхэма и Николы Пельц сменить место жительства никак не связано с натянутыми отношениями с другими членами семьи. Наследник экс-участницы группы Spice Girls провел в Лос-Анджелесе много времени, когда был ребенком, поэтому чувствует определенную связь с этим городом.

Стоит отметить, что в последнее время внимание общественности приковано к семейству Бекхэмов, ведь между ними не утихают страсти. Одним из наиболее ярких примеров этого стал тот факт, что на праздновании 50-летия бывшего футболиста сборной Англии присутствовали трое его наследников: Ромео, Круз и Харпер, а вот старшего сына даже не упомянули в соцсетях.

По словам инсайдеров, основная причина конфликта – давняя вражда между Николой Пельц и Викторией Бекхэм. Модельер якобы недолюбливает невестку еще с момента ее свадьбы с Бруклином Бекхэмом в 2022 году. Отмечается, что тогда певица обвинила Пельц в том, что она "украла" у нее сына. Как сообщил источник, Дэвид Бекхэм не хочет терять контакт со старшим наследником, однако большинство их коммуникаций завершаются ссорами.

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