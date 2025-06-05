Ромео Бекхэм разорвал отношения с экс-девушкой своего старшего брата: как Ким Тернбулл стала 'яблоком раздора' в звездной семье

Средний сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов, футболист Ромео Бекхэм разорвал отношения со своей партнершей, моделью Ким Тернбулл. Как сообщают инсайдеры, приближенные к бывшей паре, они разошлись несколько недель назад на фоне семейного конфликта.

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Интересно, что ранее девушка имела романтическую связь со старшим братом Ромео Бекхэма – Бруклином, пишет TMZ. По словам источника, именно из-за диджейки родственники серьезно рассорились и уже длительное время не общаются друг с другом.

Однако причина конфликта кроется далеко не в ревности. Дело в том, что Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц все время сомневались, что Ким Тернбулл начала отношения с футболистом из-за искренних чувств. С того момента, как в ноябре 2024 года они подтвердили роман, супруги не доверяли диджейке и даже отказывались посещать семейные мероприятия, на которых она присутствовала.

Якобы именно по этой причине Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пропустили грандиозное празднование 50-летия бывшего капитана сборной Англии в Майами. По информации инсайдера, супруги хотели встретиться с Дэвидом и Викторией Бекхэмами за пределами масштабной вечеринки, в более спокойной атмосфере, однако получили отказ.

"Бруклин не хотел находиться с ней (с Ким Тернбулл. – Ред.) в одной комнате, и он сказал об этом отцу. Но Дэвид предпочел, чтобы Ким была там, а не Никола", – сообщил информатор изданию People.

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