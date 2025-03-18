Шэрон Стоун повесила дома картину украинского художника и не сдержала эмоций. Видео

Американская актриса Шэрон Стоун дополнила интерьер своего дома картиной современного украинского художника Артура Солецкого. Звезда повесила дома работу деятеля искусства под названием "Велика маленька мрія" и выразила искреннее восхищение его творчеством.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице инициативы Ukraine WOW, которая занимается популяризацией украинской культуры. 67-летняя знаменитость с улыбкой на лице отметила: граждане нашей страны креативные и талантливые люди.

"Украина – это искусство. Украина – это живопись. Украина – это креативность. Я Шэрон Стоун. И откуда я все это знаю? Потому что это украинская картина. Ее автор – Артур Солецкий. Какая же она прекрасная! Спасибо, Артур, я в восторге", – поделилась эмоциями актриса.

Артур Солецкий создал картину "Велика маленька мрія" во время полномасштабной войны, а именно в 2023 году. Как признался художник, он даже не догадывался, что его работа может оказаться у Шэрон Стоун. Украинец поделился, что однажды с ним связался американец с помощью соцсетей с вопросом, может ли он приобрести подарок для подруги, которой оказалась голливудская звезда.

"Когда я узнал, что моя работа у нее (Шэрон Стоун. – Ред.) дома, это очень вдохновило. В такие моменты понимаешь настоящую силу искусства и влияние, которое оно может иметь. Оно может совмещать совершенно разных людей во всех уголках мира", – отметил художник.

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