Шэрон Стоун откровенно рассказала, как потеряла роли в кино из-за проблем с памятью после инсульта

Всемирно известная голливудская актриса Шэрон Стоун откровенно рассказала, что пережила обширный инсульт, который привел к серьезным проблем с памятью. Из-за этого звезда "Основного инстинкта" лишилась ролей в кино, поскольку она просто не могла запоминать сценарий.

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У актрисы было девятидневное кровоизлияние в мозг. Ее воспоминания о том периоде жизни процитировали в Daily Mail.

"В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт... На восстановление здоровья мне потребовались годы, это произошло очень не быстро", – поделилась Стоун.

Из-за инсульта у знаменитости начала пропадать память. Она постоянно забывала реплики и не могла выучить новый текст. Из-за этого голливудские режиссеры, как выразилась сама Стоун, "отбросили ее в конец очереди" актеров. Звезде не предлагали роли и отказывали в уже согласованных проектах. Артистке было от этого больно и неприятно – она чувствовала себя отвергнутой своей "кинематографической семьей".

"После того, как вы оказались в конце очереди, возвращение на передний план не зависит от того, сделали ли вы много блокбастеров и заработали ли вы миллиарды долларов для своей отрасли. Вы уже не так важны. Я не знаю, правильно ли говорить о том, что меня бросили. Но я чувствовала, что потеряла свою кинематографическую семью", – честно призналась Стоун.

Напомним, не так давно Шэрон Стоун сообщила, что врачи обнаружили у нее большую фиброзную опухоль. Изначально медики поставили звезде неправильный диагноз и назначили неверное лечение, в результате которого артистка начала ощущать еще большие боли.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Шэрон Стоун впервые рассказала, что потеряла девятерых детей в результате выкидышей. Актриса решилась на такое откровение после того, как супруга украинского хореографа Макса Чмерковского рассказала о своей трагедии.

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