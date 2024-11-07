Артем Котенко оценил песни своих конкурентов на Детском Евровидении 2024 и рассказал, кто поедет с ним на конкурс

Артем Котенко, представитель Украины на песенном конкурсе Детское Евровидение 2024, которое состоится уже 16 ноября в Мадриде, рассказал, как готовится к шоу и оценил своих конкурентов. Вскоре 12-летний певец начнет свое путешествие в столицу Испании.

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В разговоре с Тимуром Мирошниченко для ЖВЛ юный артист поделился, кто будет поддерживать его на конкурсе. "Там будут за меня болеть мои друзья, мои родные, мой брат, мама, тетя. Я очень им благодарен, что они едут меня поддерживать", – говорит Котенко.

Исполнитель уже ознакомился с конкурсными песнями других участников и отметил, что все ему пришлись по вкусу. Певец добавил, что уверен – достойно представит Украину на Детском Евровидении, ведь это его мечта. В будущем Котенко стремится стать известным артистом, поехать в мировой тур, а также получить музыкальную премию Grammy.

Напомним, 12-летний Артем Котенко из Ахтырки, Сумской области, одержал победу на Национальном отборе на Детское Евровидение 2024. Исполнитель выйдет на сцену конкурса 16 ноября, исполнив песню Hear Me Now, которую мальчику написала продюсер нацотбора Светлана Тарабарова. В композиции певец рассказывает о том, как российские захватчики отобрали у украинцев родной дом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Россия устроила кибербуллинг 12-летнего Артема Котенко: организаторы Детского Евровидения бьют тревогу. Подробности – в нашем материале.

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