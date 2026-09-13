Селин Дион в слезах дала первый за 6 лет концерт после тяжелого диагноза: 30 тысяч человек пришли поддержать ее

Звезда Евровидения и легендарная певица Селин Дион не смогла сдержать слез, когда в субботу вечером вышла на сцену в Париже (Франция). Перед певицей находилось около 30 тысяч человек, собравшихся на арене La Défense Arena, чтобы увидеть ее первый полноценный концерт после 6-летнего перерыва.

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Как сообщает Daily Mail, 58-летняя артистка начала свой тур с Франции, которую певица называет своим "вторым домом". Для Дион это выступление стало особенно важным, ведь в 2023 году она была вынуждена уйти со сцены из-за синдрома скованного человека – редкого неврологического расстройства, вызывающего сильную мышечную скованность и мучительные спазмы.

"Я пообещала себе не плакать, но я не держу своих обещаний. Но я так рада вас всех видеть. Я скучала по вам", – сказала певица в начале шоу, вытирая слезы.

Дион также поблагодарила публику за поддержку и призналась, что давно мечтала снова петь вживую.

"Я пообещала вернуться, снова выйти на сцену. И вот я здесь, пою для вас и пою для себя, пою вживую", – обратилась она к зрителям.

Поддержать певицу поклонники пришли еще до концерта. Возле ее отеля в Париже они устроили особую акцию с сладкими яблоками.

"Мы здесь не ради яблока, мы здесь ради дерева", – говорили поклонники. Этими словами они хотели показать, что для них здоровье Селин Дион важнее ее выступлений.

Теперь Дион планирует провести еще 16 концертов осенью 2026 года. Еще десять выступлений запланированы на май 2027 года.

Возвращение на сцену далось артистке нелегко. Диагноз "синдром скованного человека" ей поставили в 2022 году, а через год она объявила об отмене части концертов. Заболевание может вызывать не только скованность мышц, но и сильные спазмы, проблемы с ходьбой и другие нарушения движения.

Последние годы Дион посвятила реабилитации. Она проходила физиотерапию, вокальную терапию и иммунотерапию, пробовала новые препараты, а также занималась физическими упражнениями. В частности, певица рассказывала о 90-минутных занятиях пилатесом три раза в неделю и тренировках по балету.

"Это прогрессирующее состояние. Я не люблю говорить "болезнь". Болезнь вызывает такое состояние", – объясняла она.

О борьбе с болезнью Дион рассказывала в документальном фильме 2024 года "Я есть: Селин Дион". Фильм показал, насколько тяжелыми для артистки могут быть приступы: в одной из сцен она пережила длительный мышечный спазм и сильную боль.

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