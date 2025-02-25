Селена Гомес, которая долго не могла похудеть, поразила своим перевоплощением всего за полгода. Фото до и после

Американская певица и актриса Селена Гомес поразила поклонников своей поразительной трансформацией, значительно похудев за последние полгода. Ранее она сталкивалась с колебаниями веса из-за лечения волчанки, что вызывало активные обсуждения в социальных сетях.

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Она появилась на красной дорожке премии SAG Awards в облегающем черном платье от Celine, идеально подчеркнувшем ее фигуру. Эти фото быстро разлетелись по сети, а поклонники в соцсети Х и иностранных медиа отметили, что знаменитость заметно похудела.

Однако не все комментаторы остались благосклонными: в соцсетях предположили, что артистка могла прибегнуть к применению средств для похудения, в частности препарата "Оземпик". Как сообщает Daily Mail, Гомес опровергла эти слухи и объяснила, что ее весовые колебания связаны с лечением волчанки и кишечной болезнью SIBO.

Справка. SIBO (чрезмерный рост бактерий в тонком кишечнике) возникает, когда замедляется прохождение пищи и отходов в пищеварительном тракте. Это создает питательную среду для бактерий, что может привести к вздутию живота, боли и даже недоеданию.

Еще в 2023 году певица рассказывала, что из-за лечения волчанки ее вес может меняться, поскольку прием определенных препаратов приводит к задержке жидкости в организме. Появление Гомес на SAG Awards в очередной раз подчеркнуло, что ее здоровье для нее важнее внешности. Также певица ответила своим хейтерам, заявив, что стыдить людей за их фигуру – это неприемлемо, и призвала любить ее такой, какая есть.

Ранее OBOZ.UA писал, что фанаты разгадали скрытый символизм помолвочного кольца Селены Гомес, которое обошлось Бенни Бланко в сумасшедшую сумму. Пара объявила о помолвке, опубликовав чувственный пост в Instagram. Фанаты артистки внимательно рассмотрели украшение и увидели скрытый месседж, который автор песен, вероятно, хотел донести до любимой.

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