'Сейчас молодежь другая'. Жена Остапчука ответила, какие детские травмы их сын будет прорабатывать с психологом, когда вырастет

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, инфлюенсер Екатерина Остапчук, высказалась о том, какие детские травмы в будущем может прорабатывать с психологом их общий сын Тимофей. По словам блогера, когда мальчик повзрослеет, она, скорее всего, не будет выполнять вместо него домашние задания, о чем он и захочет пообщаться со специалистом.

Таким мнением Екатерина Остапчук поделилась в интервью для "Люкс ФМ". Кроме того, как рассказала инфлюенсер, в первые месяцы жизни сына она делала небольшие ошибки, которые могли оставить неприятный след в его памяти.

"Нашему Тимофею только год, поэтому пока нечего прорабатывать. Ну разве то, что первые несколько месяцев ночью могла просыпаться и забывать, что уже покормила его, поэтому пихала ему еду, хотя он кричал и отказывался, а я не понимала почему", – со смехом вспомнила блогер.

А вот в будущем Екатерина Остапчук, с большой вероятностью, будет использовать некоторые строгие методы воспитания детей, которые переняла от собственных родителей. Она предположила, что сын может быть от этого не в восторге, мол, современная молодежь более чувствительна.

"Если забегать вперед, то, зная меня, скорее всего, он будет прорабатывать то, что я не та мама, которая будет делать вместо него уроки или поделки: не сделает – не моя проблема. Хотя меня так воспитывали, и я вижу от этого одни плюсы. Но сейчас "молодежь" другая, они более тонкой душевной организации", – заметила жена ведущего.

Высказалась Екатерина Остапчук и относительно того, как, по ее мнению, вырастить счастливого ребенка. Она убеждена, что секрет кроется в том, какой пример малышам подают мама и папа.

"А что касается того, как воспитать ребенка счастливым, то уверена, что только собственным примером: показывать ему любовь и дарить тепло. Когда ребенок окружен любовью, в нем воспитывается уверенность в себе и доверие к миру, а это и есть фундамент для счастья", – отметила инфлюенсер.

