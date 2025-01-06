Седой и весь в татуировках: Педан на Крещение погрузился в ледяной Днепр и дал установку каждому украинцу

Украинский телеведущий Александр Педан присоединился к народной традиции православного христианского праздника Крещения, который проходит 6 января, – погружение в ледяную воду. 42-летний шоумен трижды нырнул в холодный Днепр.

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Соответствующее видео знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Он также обратился к украинцам и напомнил, чтобы они не забывали донатить и помогать нашим защитникам.

На обнародованной записи можно увидеть, как седовласый ведущий, на теле которого достаточно много татуировок, погрузился в ледяной Днепр напротив Свято-Покровского собора в Киеве. Согласно давней традиции, шоумен трижды нырнул под воду с головой, после чего перекрестился.

Во время записи видео Александр Педан не был слишком многословным. Он поздравил сограждан с Крещением и отметил, что температура воздуха в столице на момент его погружения составляла -1°С.

Однако в конце обнародованного фрагмента он дал важное наставление каждому украинцу.

"Поздравляю вас. Продолжаем донатить. Кто сейчас смотрит это видео – обязательно задонайте", – сказал телеведущий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 42-летний Педан решил поступить в университет и объяснил неожиданное решение.

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