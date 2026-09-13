Сделала себе подарок: бывшая звезда Дизель Шоу" Яна Глущенко обзавелась новой машиной из салона за более чем $30 тысяч. Фото

Украинская актриса и юмористка Яна Глущенко стала владелицей нового Peugeot 408 2026 года выпуска, купив автомобиль прямо в салоне. Бывшая звезда "Дизель Шоу" выбрала машину зеленого цвета, а стоимость такой модели в Украине начинается от 30 тысяч долларов.

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О новой покупке актриса рассказала в InstaStories. Глущенко показала себя с сыном Тамерланом возле автомобиля, капот которого украсили большим красным бантом.

Глущенко не назвала точную комплектацию своей машины, поэтому установить, сколько именно она заплатила, невозможно. На официальном сайте дилера в Украине цены на новый Peugeot 408 в зависимости от комплектации составляют около 31–35 тысяч долларов.

Отметим, что после ухода из "Дизель Шоу" Яна Глущенко начала работать ведущей на радио, а также продолжила карьеру актрисы.

В личной жизни артистки также произошли изменения. В 2025 году стало известно о ее разводе с продюсером Олегом Збаращуком. После примерно девяти лет отношений пара рассталась, однако продолжает вместе воспитывать сына Тамерлана.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Peugeot недавно выбрал и руководителя хора "Гомин" Вадима Яценко. Он стал амбассадором бренда, а в его собственности появился новый Peugeot 3008 2025 года выпуска. По данным государственного реестра, автомобиль также был оформлен как новый, прямо из автосалона.

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