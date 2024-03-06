Сбросил 108 кг и снова набрал вес: СМИ узнали секреты борьбы с ожирением сына самого богатого человека Индии, за репетицией свадьбы которого наблюдал весь мир

28-летний миллиардер Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии, провел репетицию своей предстоящей свадьбы, устроив роскошную вечеринку. Однако он привлек внимание сети еще задолго до этого.

Многие годы пользователи обсуждали внешность Амбани, в том числе его фигуру. С 2014 года миллиардеру удалось сбросить 108 кг и еще раз прибавить в весе, пишет Daily Mail.

2014–2015: Анант начинает свой путь к похудению

После борьбы с ожирением в течение большей части своей жизни Амбани принял решение похудеть в 2014 году, желая добиться результата к своему 21-му дню рождения. После 18 месяцев упорного труда, миллиардер поделился своим поразительным перевоплощением в 2016 году, сбросив 108 кг.

Для этого он нанял знаменитого тренера Винода Чанну, работавшего с известными звездами Болливуда. По словам специалиста, самым большим препятствием на пути к похудению было отсутствие физических упражнений и нездоровые пищевые привычки.

Благодаря тренеру Амбани удалось скорректировать свой образ жизни, добавить фитнесс и прогулки. Анант тратил около пяти-шести часов в день на упражнения, представлявшие собой смесь йоги и силовых тренировок.

В интервью India Today в 2016 году Винод сказал, что окончательный вес Ананта составил 88 кг. Он также начал употреблять пищу, богатую клетчаткой, с низким содержанием углеводов и богатую белком.

2020: Увеличение веса Амбани

Анант, страдающий хронической астмой, мешавшей ему похудеть в прошлом, сумел удержать вес на протяжении многих лет, демонстрируя свое стройное телосложение на ряде различных мероприятий в Индии. Однако после того, как в октябре 2020 появились кадры со дня рождения его девушки Радхики, люди заметили значительные изменения во внешности миллиардера. Сообщается, что Анант снова набрал вес после карантина во время пандемии коронавируса.

2024: Предсвадебная феерия

Вес Ананта снова был под пристальным вниманием после фотографий его предсвадебной феерии. Многие предположили, что увеличение веса стало результатом приема лекарства от астмы. В 2017 году в интервью Times of India его мать объяснила, что Анант принимали "много стероиды", чтобы справиться с болезнью, добавив, что он также "страдает от ожирения".

По словам врача Муффазала Лакдавала, хирурга и основателя Института пищеварения, Анант пытался похудеть так же, как раньше, однако ему это не удалось. "В этот раз это просто не сработало, – говорит эксперт. – Потому что его организм просто не приспособился к этому".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о сенсационной свадьбе сына самого богатого человека в Индии Аната Амбани: среди гостей – Марк Цукерберг и Билл Гейтс, 2500 блюд в меню и дресскод на 9 страниц. К тому же на предсвадебном праздновании появилась певица Рианна, которая не давала концерты 8 лет. Подробности – в нашем материале.

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