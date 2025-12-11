Санта Димопулос назвала истинную причину развода со старшим на 18 лет возлюбленным-богачом, которого называла 'мужчиной мечты'

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая в апреле 2024 года сообщила о разводе со своим мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко, который на 18 лет старше, откровенно рассказала, что стало главной причиной их разрыва после 11 лет отношений. Ранее она называла его "мужчиной мечты".

Причиной стала не измена, не бытовые трудности и не конфликты, а ее личные внутренние изменения. В своих InstaStories Димопулос ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, что изменилось с того времени.

Димопулос ответила, что ее мироощущение и понимание любви со временем изменилось, и именно это стало ключевой причиной их развода.

"Я изменилась. Но тогда я так чувствовала. Мы же не камни, мы меняемся. Я стала глубже, спокойнее, точнее к себе. У меня изменился масштаб любви и близости. И вместе с этим меняется взгляд на прошлое. Он был важным мужчиной в моей жизни. Но сегодня я уже другая женщина. А прошлые "мечты" всегда остаются в прошлом вместе с той, какой ты была тогда", – объяснила Димопулос.

Что известно об отношениях Димопулос с бизнесменом

В апреле 2024 года Санта Димопулос сообщила о разводе с Кучеренко, однако уточнила, что на самом деле они прекратили отношения еще раньше. Пара приняла это решение тихо и с уважением друг к другу, избегая публичных скандалов. По словам певицы, их история продолжительностью в 11 лет завершилась без драм и без взаимных претензий.

"Никакой драмы, никакой суеты, никакой обиды. Мы остаемся семьей, родителями и настоящими друзьями. К сожалению, несмотря на преданность и любовь, которые мы имеем друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это было нелегко принять, хотя это был сознательный выбор", – писала тогда Димопулос.

Артистка отмечала, что этот этап стал для нее тяжелым, но она сознательно решила быть честной перед аудиторией и "расставить все по полочкам", чтобы избежать домыслов и ненужных обсуждений. Главным приоритетом для нее остаются дети – дочь София, которая родилась в 2019 году, и сын Даниэль от Андрея Джеджулы, которому сейчас 17.

Димопулос ранее признавалась, что разницу в возрасте совсем не чувствовала, а рядом с Кучеренко чувствовала себя спокойно и уверенно. В 2016 году она говорила, что "повзрослела лет на десять", находясь рядом с Игорем, который поддерживал ее, занимался спортом, самообразованием и вдохновлял этим на развитие.

Не менее яркой была и история их признания в любви. В 2020 году Кучеренко сделал предложение в формате настоящего сюрприза – с музыкантами, певцом и даже представительницей ЗАГСа, которая появилась в конце романтического флешмоба. Санта тогда только вернулась из России, была без макияжа и совсем не ожидала такого шага.

Публичность отношения пары приобрели еще в 2015 году, когда певица впервые официально показала избранника после длительных попыток скрывать его от внимания прессы. Тогда они появились на социальных акциях вместе и начали открыто делиться фрагментами семейной жизни.

