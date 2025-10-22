'Дети – не наша собственность'. 16-летний сын Санты Димопулос съехал из дома: мама удивила причиной

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала, что ее 16-летний сын Даниэль больше не живет с ней. Звездная мама объяснила, что приняла это решение сына с уважением и поддержала его стремление к самостоятельности.

Во время общения с подписчиками в InstaStories артистку спросили, почему ее сын не живет вместе с ней. На это Санта опубликовала фото своих детей – Даниэля и 6-летней Софии – и добавила лаконичный, но красноречивый комментарий.

"Дети – это отдельные Вселенные, не наша собственность. В 16 лет он решил жить сам, и я с уважением отпустила, оставаясь всегда рядом. Ему через несколько дней 17, кстати. Как вы считаете, до скольки лет мужчина должен жить с мамой? Есть какой-то норматив? И ваше любопытство это о чем? О заботе или о представлении, что все должны жить "по сценарию"?" – высказалась Димопулос.

Сын певицы, Даниэль, родился в гражданском браке Санты Димопулос с телеведущим Андреем Джеджулой. Парень долгое время учился за границей – во французской школе Nice International School, однако в прошлом году вернулся в Украину и решил остаться с отцом в Киеве.

В начале 2025 года Джеджула подтвердил, что сын живет с ним: "Сын сейчас живет со мной. Это его сознательное решение. Он в свои 15 лет приехал ко мне и 24/7 находится под моим присмотром и воспитанием. Видимо, пришел тот момент, когда недостаточно только внимания матери и необходимо внимание отца".

Несмотря на непростую историю отношений, Санта Димопулос и Андрей Джеджула сейчас поддерживают спокойную коммуникацию. Ранее артист признавался OBOZ.UA, что они не общались много лет, однако именно Санта первой возобновила контакт для согласования вопросов воспитания сына.

