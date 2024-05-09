Самый богатый художник в мире Дэмьен Герст в четвертый раз стал отцом и показал 'прекрасного мальчика' от 30-летней партнерши. Фото

Английский художник Дэмьен Стивен Герст, являющийся на этот день самым богатым в мире, в четвертый раз стал отцом. Сына самому выдающемуся члену группы "Young British Artists" родила Софи Каннелл.

58-летний художник показал два трогательных фото с самым молодым наследником в Instagram. Новоиспеченную маму с малышом уже выписали из роддома.

"Стараюсь не допустить, чтобы появление этого прекрасного мальчика помешало снукеру", – написал Дэмьен под фото, где держит сына и параллельно следит за игрой.

30-летняя партнерша художника, которая до беременности танцевала и занималась спортом, родила первого ребенка от Герста. Он также воспитывает троих сыновей от бывшей возлюбленной Майи Норман.

Софи Каннелл, как и ее партнер, не рассекретила имя сына, но показала его уголок в доме, украшенный синими бабочками. Во время беременности она демонстрировала гламурные кадры в роскошных нарядах с заметным животом.

Дэмьен Стивен Герст стал известен более 30 лет назад. Его прославили художественные произведения с мертвыми животными.

Работа "Физическая невозможность смерти в сознании кого-то живого" 1991 – тигровая акула длиной 4,3 метра, погруженная в аквариум с формалином – сделала художника мировой звездой и самым богатым в своей профессии.

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