'Сами понимаете...' Самая красивая бабушка мира честно рассказала о своей украинской пенсии и бизнесе, который держит

Светлана Гасс, самая успешная украинская модель почтенного возраста (обладательница титула "супербабушка мира" в конкурсе Mrs. Grandma Globe), официально – пенсионерка, однако продолжает активно управлять собственным бизнесом. Более 20 лет назад Светлана открыла свой салон красоты в Одессе.

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Об этом Светлана Гасс рассказала в интервью OBOZ.UA. Несмотря на вызовы войны, она продолжает работать в своем салоне, в том числе и как мастер: выполняет уходовые процедуры. Говорит, что государственные выплаты хоть и есть, но их явно недостаточно для жизни.

Светлана признается, что имеет небольшую пенсию: "Пенсия? Есть, но небольшая – какая она может быть у нас, сами понимаете".

На вопрос, как обеспечивает себя, ответила: "До большой войны все было стабильно. Мой салон красоты открылся почти 23 года назад. Я тогда много путешествовала, смотрела, как это устроено за границей, и думала: "А почему бы и у нас не сделать так же красиво и удобно?" Там уже все было по записи, комфортно, а у нас – придешь в парикмахерскую, сядешь и ждешь часами своей очереди. А мне хотелось дать нашим женщинам что-то лучше, настоящую заботу о себе, уровень. Так и родилась идея".

"Но с началом вторжения все изменилось. Многие уехали – и клиенты, и мастера. Позже мы потихоньку начали восстанавливаться на работе. Сейчас я и сама работаю мастером: делаю массажи лица, уходовые процедуры. У меня есть свои постоянные клиентки. Конечно, все непросто, но держусь", – добавляет Светлана.

Полное интервью со Светланой Гасс читайте на OBOZ.UA здесь.

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