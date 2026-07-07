Самая скандальная звезда фильма "Одиссея" произвела фурор на красной дорожке в "голом" платье, которое почти ничего не скрывало. Фото

В Лондоне (Великобритания) состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года – "Одиссеи" Кристофера Нолана. На красной дорожке собрался весь звездный актерский состав, а среди них была лауреатка "Оскара" Лупита Нионго. Актриса, которая в последние месяцы оказалась в эпицентре громких споров из-за своей роли в картине, шокировала смелым образом.

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Для светского мероприятия Нионго выбрала длинное платье из мерцающей сетки серебристого цвета. Полупрозрачный наряд почти не скрывал фигуру актрисы, а глубокие боковые вырезы придали образу еще большую откровенность.

Она дополнила образ бриллиантовыми украшениями и серебристыми босоножками на каблуках.

Лупита Нионго, сыгравшая в картине Елену Троянскую, сейчас называется самой скандальной звездой "Одиссеи" из-за волны критики, поднявшейся после объявления актерского состава фильма. Она стала мишенью для нападок со стороны ультраправых комментаторов, среди которых был и Илон Маск. Они раскритиковали решение Кристофера Нолана пригласить темнокожую актрису на роль персонажа древнегреческой мифологии.

Впрочем, сама Лупита Нионго давала понять, что не собирается реагировать на подобные заявления. В интервью журналу Elle она подчеркнула, что поддерживает режиссерское видение Нолана.

"Это мифологическая история. Я полностью поддерживаю замысел Криса и его версию этой истории. Наш актерский состав представляет весь мир. Я не трачу время на размышления о том, как себя защитить. Критика будет существовать независимо от того, буду ли я с ней взаимодействовать", – сказала актриса.

Она также добавила, что "Одиссея" охватывает разные миры и культуры, и именно поэтому международный актерский состав является вполне логичным.

После скандала в защиту Лупиты Нионго выступили знаменитости. Телеведущий Джимми Киммел публично высмеял критику в адрес актрисы, а Алек Болдуин назвал ее "самой красивой женщиной в мире". Свою поддержку также выразила Вупи Голдберг, которая заявила, что недовольные зрители могут просто не смотреть фильм.

Стоит отметить, что в украинских кинотеатрах премьера "Одиссеи" состоится 16 июля. Помимо Лупиты Ньонго, в картине снялись Мэтт Деймон, Зендея, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и другие голливудские звезды.

Ранее OBOZ.UA показывал финальный трейлер нашумевшей "Одиссеи" Нолана. Ролик позволяет по-новому взглянуть на звездный актерский состав, который перенесет гомеровскую сагу на большие экраны.

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