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Самая скандальная звезда фильма "Одиссея" произвела фурор на красной дорожке в "голом" платье, которое почти ничего не скрывало. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
8,4 т.
Самая скандальная звезда фильма 'Одиссея' произвела фурор на красной дорожке в 'обнаженном' платье
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В Лондоне (Великобритания) состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года – "Одиссеи" Кристофера Нолана. На красной дорожке собрался весь звездный актерский состав, а среди них была лауреатка "Оскара" Лупита Нионго. Актриса, которая в последние месяцы оказалась в эпицентре громких споров из-за своей роли в картине, шокировала смелым образом.

Для светского мероприятия Нионго выбрала длинное платье из мерцающей сетки серебристого цвета. Полупрозрачный наряд почти не скрывал фигуру актрисы, а глубокие боковые вырезы придали образу еще большую откровенность.

Для светского мероприятия Нионго выбрала длинное платье из мерцающей сетки серебристого цвета.

Она дополнила образ бриллиантовыми украшениями и серебристыми босоножками на каблуках.

Лупита Нионго, сыгравшая в картине Елену Троянскую, сейчас называется самой скандальной звездой "Одиссеи" из-за волны критики, поднявшейся после объявления актерского состава фильма. Она стала мишенью для нападок со стороны ультраправых комментаторов, среди которых был и Илон Маск. Они раскритиковали решение Кристофера Нолана пригласить темнокожую актрису на роль персонажа древнегреческой мифологии.

Для светского мероприятия Нионго выбрала длинное платье из мерцающей сетки серебристого цвета.

Впрочем, сама Лупита Нионго давала понять, что не собирается реагировать на подобные заявления. В интервью журналу Elle она подчеркнула, что поддерживает режиссерское видение Нолана.

"Это мифологическая история. Я полностью поддерживаю замысел Криса и его версию этой истории. Наш актерский состав представляет весь мир. Я не трачу время на размышления о том, как себя защитить. Критика будет существовать независимо от того, буду ли я с ней взаимодействовать", – сказала актриса.

Она также добавила, что "Одиссея" охватывает разные миры и культуры, и именно поэтому международный актерский состав является вполне логичным.

Она подчеркнула, что поддерживает режиссёрское видение Нолана.

После скандала в защиту Лупиты Нионго выступили знаменитости. Телеведущий Джимми Киммел публично высмеял критику в адрес актрисы, а Алек Болдуин назвал ее "самой красивой женщиной в мире". Свою поддержку также выразила Вупи Голдберг, которая заявила, что недовольные зрители могут просто не смотреть фильм.

Стоит отметить, что в украинских кинотеатрах премьера "Одиссеи" состоится 16 июля. Помимо Лупиты Ньонго, в картине снялись Мэтт Деймон, Зендея, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и другие голливудские звезды.

Ранее OBOZ.UA показывал финальный трейлер нашумевшей "Одиссеи" Нолана. Ролик позволяет по-новому взглянуть на звездный актерский состав, который перенесет гомеровскую сагу на большие экраны.

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